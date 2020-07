Autistische fan regelt optredens Bennie Solo voor ouderen

Hij benaderde Bennie Solo met het verzoek om een optreden te verzorgen en de Nijmeegse artiest had daar wel oren naar. En dus trad hij woensdag op in Wijchen en Alverna.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Ik heb zelf autisme en heb heel veel mensen gezien die het heel moeilijk hebben gehad deze periode", vertelt Thijs. "Dat deed me heel veel, dat ouderen zo lang alleen moesten zijn. Supersneu om dat te zien. Ik ben superblij dat ik dit heb geregeld. Ik ben een groot fan van Bennie Solo en ik denk dat hij de mooiste artiest is voor deze mensen. Hij maakt het echt heel leuk voor ze."

Liedjes en bingo

Bennie Solo kan het initiatief van Thijs enorm waarderen. "Hij belde mij in de coronatijd. Er ging even een tijd overheen, maar toen mocht er weer van alles en vandaag staan we dus hier. Met liedjes en bingo. Ik sta op een oude bluswagen, waar ook rook uitkomt. En ja, ook confetti natuurlijk. Je hebt er nog jaren plezier van als ik heb opgetreden", lacht de zanger.

Tekst gaat verder onder de foto.



Waar Bennie Solo optreedt, is ook het confettikanon. Foto: Omroep Gelderland

Bennie is blij dat hij weer op het podium staat. "Het is voor de eerste keer weer in vier maanden. Daar moeten we ook de provincie Gelderland voor bedanken, want die heeft dit mede mogelijk gemaakt."