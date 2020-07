Alle voorzieningen verdwijnen, maar een huis in Spijk is zó weg

De school is weg, de kerk gaat dicht en de kroeg staat al jaren leeg. Er zijn zo goed als geen voorzieningen meer in Spijk, maar de koophuizen gaan als warme broodjes weg. Nieuwkomers zoeken vooral rust en ruimte.

Een jaar geleden kochten Justin en Denise Versleijen een woonboerderij midden in Spijk. Voor die tijd woonden ze aan een hofje in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Maar ze droomden al langer van een huis zoals ze in Spijk hebben gevonden: een sfeervolle oude boerderij met veel ruimte.

Walhalla

Het huis wordt nog flink verbouwd, maar de meterslange tuin is inmiddels een walhalla voor hun dochter van 4. Ze hebben geen moment spijt gehad van de rigoureuze beslissing, ook al is in het dorp de afgelopen jaren zo ongeveer alles verdwenen. Van café en sportclub tot school en supermarkt.

In de stad is zoiets vrijwel niet te vinden en het is ook nog eens onbetaalbaar Huizenkoper Justin Versleijen

"We wisten natuurlijk dat er weinig voorzieningen waren in het dorp", vertelt Justin, terwijl zijn dochter vrolijk rondrent achter in de tuin. "En dat de school ook nog zou verdwijnen was wel een lastige, maar uiteindelijk woog het niet op tegen de voordelen." De gunstige huizenprijs heeft in de afweging ook meegespeeld. "In de stad is zoiets vrijwel niet te vinden en het is ook nog eens onbetaalbaar."

De woning die Denise en Justin hebben gekocht stond al een tijdje te koop, maar daarna ging het hard in het dorp. "Eigenlijk waren alle woningen die daarna op de markt kwamen direct weg. Zo ver ik weet zijn die allemaal gekocht door mensen van buiten Spijk, die ook rust en ruimte zoeken, denk ik."

Andere belangen

En dat beaamt makelaar Dorine Twickler-Joosten van makelaarskantoor Joosten uit Zevenaar. Ze ziet veel mensen uit de steden en uit het westen naar dorpen zoals Spijk komen. "Er is een krapte op de markt, de rente staat laag, dus ja: het gaat goed met de huizenverkoop."

Bovendien zijn in het dorp de huizenprijzen lager dan in de stad. Voor starters bijvoorbeeld, is dit een uitkomst. Twickler heeft net nog een twee-onder-één-kap van 90 vierkante meter verkocht aan een alleenstaande dertiger. "En voor dat huis had ik tien serieuze kijkers", zegt de makelaar.

Ze ziet ook dat kopers rust en ruimte steeds belangrijker vinden dan de aanwezigheid van voorzieningen. "Vrijwel iedereen heeft een auto, dus je ziet ook in de dorpen steeds meer singles en starters." Daar zijn de betaalbare woningen te vinden mét tuin. Dat je dan een stukje moet rijden voor de supermarkt is bijzaak.

Kansen

De Stichting Actief Spijk was door het verdwijnen van alle voorzieningen tot voor kort nog bang dat dit ten koste zou gaan van de leefbaarheid van het dorp, maar ziet nu juist kansen: "Ja, gelukkig vliegen de huizen weg en dat geeft hoop voor de toekomst", zegt voorzitter Guido Ariessen van SAS.

"De huizen hier zijn betaalbaar en we zitten dicht bij de snelweg. Het is jammer dat de school weg is, maar wie weet kunnen daar woningen voor terugkomen. Wij zullen in ieder geval alles eraan doen om het dorp bloeiend te houden."

Zo komen er steeds meer toeristen die het Pieterpad lopen in Spijk en is de boerderijwinkel aan de rand van het dorp erg in trek. Daarnaast begint bij Spijk binnenkort de bouw van een overnachtingshaven voor binnenvaartschippers.

De familie Versleijen voelt zich in ieder geval helemaal thuis in het dorp. Justin heeft zelfs al de Spijkse vlag gekocht. En die vlag gaat misschien wel uit, wanneer het café dat al jaren leegstaat definitief is verkocht. "Ja, er gaan geruchten dat er een nieuwe eigenaar is, dus dat zou mooi zijn. Een plek voor een kop koffie zou wel fijn zijn. " Wie weet...