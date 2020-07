Nog geen duidelijkheid over giftige stoffen in rundvlees uit Poederoijen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in het vlees van de runderen te hoge gehaltes aan dioxine gevonden. Daarom is het teruggeroepen. De oorsprong van de vervuiling ligt waarschijnlijk in het natuurgebied en is niet bij andere dieren van de stichting in andere gebieden gevonden.

'Deze zagen wij niet aankomen'

De ruim 90 runderen die rondom slot Loevestein grazen zijn van stichting FREE Nature, die natuurbegrazing organiseert. Tanja de Bode is de beheerder van de kudde. "We zijn heel trots op het gebied en op onze dieren en het wildernisvlees dat wij verkopen.''

Het nieuws dat er een te hoog percentage dioxine in het vlees van een aantal geslachte runderen zat, kwam hard binnen. ''Deze zagen wij niet aankomen.''

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:

Oorzaak onduidelijk

Om overbegrazing te voorkomen haalt De Bode zo'n 20 tot 30 dieren per jaar uit de kudde. ''Normaal doen wij dat door ze te slachten, nu hebben we nog geen antwoord op de vraag hoe we dat nu gaan doen. De organisatie bracht het nieuws dat haar vlees is teruggeroepen zelf naar buiten. De Bode: ''We willen hier open over zijn. Het is belangrijk om erachter te komen waar de dioxine vandaan komt.''

Dioxine komt vrij tijdens de verbranding van materiaal waar chloor in zit, zoals PVC. Ook kan de stof in uitlaatgassen zitten. Dioxines hechten zich aan klei, zo kan het ook in de rivier terechtkomen. Wanneer een rund gras eet of een polletje met klei graast, kan de stof in het lichaam komen van het dier. Omdat mensen de stof niet afbreken en een hoge hoeveelheid dioxine schadelijk is, zijn er afspraken over een maximaal percentage aan dioxines in vlees. Volgens het voedingscentrum neemt sinds de jaren 70 de hoeveelheid dioxines in het milieu en de voeding af.

Hoogst onwaarschijnlijk

Hoewel er nog weinig duidelijk is over de vervuiling in het gebied, zijn een aantal scenario's hoogst onwaarschijnlijk. De Bode: "Wat hier van oudsher veel is gebeurd, is dat er klei is gewonnen. Ook is er een dijk aangelegd. Waarbij geen vreemde stof is toegevoegd. De grond hier is dus natuur eigen. Wat er ook niet is, is een vuilstort of vuilverbranding in de buurt."

De NVWA komt binnenkort met een risico-analyse. Op basis daarvan moet er vervolgonderzoek komen door een externe partij. ''Die moeten gaan kijken wat de onderzoeksopzet wordt'', aldus De Bode.

Waar moet de kudde heen?

Voorlopig wordt er niet meer geslacht. En dat is op de lange termijn voor de stichting een probleem. De Bode: ''Verplaatsen van de dieren zou een oplossing kunnen zijn. Maar waarheen? En hoe dan verder met de kudde?''

Vragen die door het hoofd spoken van de beheerder. Zij hoopt dat er snel duidelijkheid komt zodat zij weet waar haar kudde aan toe is.

Zie ook: Giftige stoffen in rundvlees uit Poederoijen gevonden, oorzaak onduidelijk