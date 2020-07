Festivalproducent bouwt camping in Aalten

“Ik zit al achttien jaar in de industrie, maar dit is een van de meest uitdagende projecten die ik in mijn leven heb gehad”, zegt initiatiefnemer Huibert van Os van Deworrying. “Ik durf wel te zeggen dat er geen glamping is zoals dit.” Het mes snijdt volgens de initiatiefnemer aan twee kanten. Personeel kan tot eind september tóch aan het werk, ondanks dat er door de coronacrisis geen festivals plaatsvinden. Tegelijkertijd krijgen lokale ondernemers als bakkers en slagers meer klandizie, omdat zij het ontbijt verzorgen. “Of het nou een plakje salami is of een broodje, alles is lokaal”, zegt producent Valentijn Stronks, zelf afkomstig uit Aalten.



Niet alleen lokale ondernemers zijn enthousiast, Van Os zelf is ook verzot op de regio. “We zijn al een hele tijd bezig om een groot deel van ons bedrijf naar de Achterhoek te krijgen om ons hier te vestigen”, zegt de initiatiefnemer. “Vanuit die relaties ontstond de mogelijkheid om dit terrein in te richten.” Stronks mist de drukke festivalzomer vooralsnog niet: “Ik zei al, zullen we niet gewoon boer worden? Want we zijn hele dagen met het land bezig”, aldus de producent, die niet weet of hij liever op Defqon had gewerkt: “Een camping is anders, maar ik weet nog niet of ik het leuker vind.”