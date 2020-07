Onbegrip omwonenden 'bedrijventerrein' Tuunterveld: 'U slacht kip met gouden eieren'

"U slacht de kip met de gouden eieren. Er komt hier dadelijk niemand meer fietsen en geld uitgeven", stelde buurman Erwin Wiggers tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Winterswijk. Daarin werd toegelicht waarom de keuze voor een nieuw bedrijventerrein op het Tuunterveld is gevallen.

Langs de meetlat

Een onafhankelijk bureau heeft dertien locaties in Winterswijk langs de meetlat gelegd en het Elinksveld, gelegen aan de Kottenseweg, kwam als beste locatie uit de bus. Maar, slechts 5 hectare groot en dat is te weinig in de ogen van het college. Bestaande bedrijven groeien uit hun jasje, die willen op een nieuwe locatie groter bouwen.

"Daardoor kwamen we bij nummer twee uit, het Tuunterveld", legde wethouder Inge Klein Gunnewiek uit. Het Tuunterveld is 22 hectare groot en 15 hectare daarvan is bestemd als bedrijventerrein. De overige 7 hectare wordt gebruikt voor een landschappelijke inpassing in het groen van de bedrijven.

Het Tuunterveld, bestaande uit weilanden, maïsvelden en bomen, ligt in de driehoek tussen de Rondweg West, de Sibbinkweg en de Mentinkweg. In 2004 werden voor het gebied plannen gemaakt voor de 'Poort naar Winterswijk', maar die haalden het niet. De economische crisis rond 2008 zorgde voor een provinciaal verbod op uitbreiding van bedrijventerreinen.

Eén voorbehoud

Grondeigenaren van het Tuunterveld willen er nu een zonnepark realiseren en de gemeente wilde meewerken, onder één voorbehoud: tenzij de keus voor het nieuwe bedrijventerrein op het Tuunterveld zou vallen...

Onderzoek vanuit de provincie Gelderland heeft aangetoond dat Winterswijk de komende 20 jaar 18 hectare aan industriegrond nodig heeft. "Het is moeilijk om daar in Winterswijk een locatie voor te vinden", verklaarde Bert Roeterink van de gemeente Winterswijk. Ook de vrijgekomen spoorzone wordt als industrieterrein ingezet.

'Logica ontgaat me totaal'

Omwonende Wiggers denkt dat grote bedrijven als HSF en Obelink eventuele uitbreiding dicht bij de bestaande bedrijven zoeken en hij plaatste vraagtekens bij de rekenmethode door het onafhankelijke bureau. "Waarom krijgt het Tuunterveld voor de ligging aan een N-weg 10 punten en het Arrisveld 5? De logica ontgaat me totaal."

De familie Wiggers kreeg een jaar of drie geleden toestemming om op de plek van het voormalige dierenasiel een woning te bouwen. Ze wonen er nu een jaar of twee en dreigen te worden opgeslokt door het nieuwe bedrijventerrein, al loopt het volgens volgens wethouder Klein Gunnewiek nog niet zo'n vaart: "Er staat nog niets vast. Er komen bufferzones en we zoeken naar balans door overleg met grondeigenaren, omwonenden en ondernemers. De schop gaat niet direct de grond in."

Buurtbewoner Gerrit te Kempel wees op de consequenties voor de familie Wiggers en vertelde zelf plannen te hebben gehad voor een huisje achter zijn eigen woning. "Maar er mocht niet meer gebouwd worden achter de Rondweg en nu komt er een heel industrieterrein? Onbegrijpelijk, het is zo'n mooi stukje natuur."

'Moeilijke keuze'

Klein Gunnewiek wees ook op het lokale onderzoek door de ondernemersverenigingen in Winterswijk: "Bedrijven groeien letterlijk uit het jasje en kunnen niet uitbreiden op hun plek. We moeten minimaal 5 tot 10 jaar vooruit kijken en dan is 5 hectare niet voldoende. Daarom hebben we voor locatiekeuze nummer twee gekozen. Het is een moeilijke keuze, je komt in Winterswijk altijd in het buitengebied terecht."

Mocht de gemeenteraad na de zomer instemmen met de locatiekeuze, dan wordt een begin gemaakt met de procedures voor een bestemmingsplan voor het Tuunterveld als bedrijventerrein. Omwonende Te Kempel kon alleen maar met het hoofd schudden en hield zijn kruit droog. Hij kondigde min of meer al aan het er niet bij te laten zitten. "Maar dat komt later wel..."