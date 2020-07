Geen Vierdaagse, maar kweker Theo raakt zijn 300.000 gladiolen wel kwijt

"De Vierdaagse gaat niet door en wie wil er dan nog gladiolen?", vroeg Theunissen zich af. Een hele hoop mensen dus.

Het bericht over Theo Theunissen zijn gladiolen bereikte ook de hoofdstad. Lieve Nieuwint uit Amsterdam bedacht er zelfs samen met vriendin Vicky een actie op: van Maker naar Mokum. "Het begon met boer Jos die met zijn tulpen bleef zitten. Daarna kwamen de pioenrozen van Wim en later dus ook de gladiolen van Theo", vertelt Lieve enthousiast.

Nieuwint: "De gladiool is niet echt een fancy bloem, maar nu heeft het ineens een hip imago gekregen. Heel Amsterdam heeft nu de gladiolen van Theo in huis." In totaal hebben ze in Amsterdam zo’n 80.000 bloemen verkocht en ook in Breda hebben ze dit idee opgepakt.

De gladiolen blijven in Nijmegen gewild

Dichter bij huis kwamen de bloemen ook van pas voor bijvoorbeeld het Marikenhuis in Nijmegen. Dit is een inloophuis voor iedereen die geraakt is door kanker en steun zoekt. Ruud van Domburg, vrijwilliger van het Marikenhuis laat weten: "Normaal gesproken hebben we allerlei acties rondom de Nijmeegse Vierdaagse waar we geld mee ophalen. Dit viel nu een beetje in het water."

Theo Theunissen wilde het Marikenhuis wel steunen en doneerde 500 bossen gladiolen. Van Domburg: "Daar hebben we in korte tijd al 450 van weten te verkopen."

In het Rijk van Nijmegen blijkt de gladiool gewoon nog even populair. Theunissen: "De bedrijven die normaal mijn gladiolen inkopen hebben ze nu ook weer besteld. Wie had dat verwacht?"

Wij delen ze uit!

Ook Omroep Gelderland gaat op pad met de gladiolen van Theo Theunissen. Tussen 21 en 24 juli worden ze op meerdere plekken uitgedeeld aan mensen die toch nog een kijkje komen nemen langs de route.

Zie ook: Streep door de Vierdaagse, daar zit je dan met je 300.000 gladiolen