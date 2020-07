Mountainbikester Tauber verder bij team van Brentjens

De 25-jarige Tauber is regerend Nederlands kampioene en had zich reeds gekwalificeerd voor de Olympische Spelen die vanwege de coronacrisis met een jaar zijn uitgesteld naar volgende zomer.

"Dit team biedt me alles wat ik me kan wensen. We werken in een uitstekende sfeer samen", reageert Tauber, de nummer 12 in de ranglijst van de internationale wielrenunie UCI. "De resultaten hebben bewezen dat we goed bezig zijn. Daarom ben ik blij dat ik bij deze ploeg nog zeker twee jaar verder kan. De Spelen van Tokio zijn mijn ultieme doel."

"De situatie rond Covid-19 heeft niet alleen de wereld veranderd maar ook het speelveld in de sport", zegt Brentjens. "Wat niet verandert, zijn onze ambities en doelen. We streven naar een medaille in Tokio en denken zelfs al voorzichtig aan de Spelen van Parijs in 2024."