Actiegroep Scherpenzeel start petitie tegen herindeling

Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig start een petitie om de samenvoeging van Scherpenzeel met het grotere Barneveld tegen te gaan. Aanleiding is het besluit van de provincie om een herindelingsprocedure te starten. "Samengaan is de beste optie", vindt Gedeputeerde Staten.

Het burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig liet al eerder van zich horen met het verkopen van 500 blauwe onafhankelijkheidsvlaggen die nu overal in het dorp hangen.

Vlaggen in het dorp

"Ze waren binnen een week uitverkocht", geniet Jaap Donselaar van de actiegroep nog na. "Misschien laten we nog wel een tweede serie maken, want daar is vraag naar."

Hoewel de vlaggen overal wapperen in het dorp heeft de provincie toch de herindelingsprocedure opgestart. "Enorm teleurstellend", zegt Donselaar. "Je ziet dat Gedeputeerde Staten een standpunt heeft ingenomen en ondanks brieven van ons en brieven van de minister, gaat men onverdroten voort op het zelf ingezette pad. En dat is zwaar teleurstellend."

Nog niet zeker

Volgens Gelders gedeputeerde Jan Markink ligt het allemaal nog open. "We hebben besloten dat we de ARHI-wetgeving gaan inzetten. En dat betekent dat we een open overleg gaan opstarten na de zomer, waarbij de bestuurskracht van Scherpenzeel onderdeel is en dat er onderzocht wordt of de optie Barneveld-Scherpenzeel de meest voor de hand liggende optie is. Dat denken wij eigenlijk wel, maar we gaan het traject open in."

De voorstanders van zelfstandigheid in Scherpenzeel laten het er niet bij zitten. "Het is nu tijd voor stap 2. En dat wordt een petitie, zowel online als fysiek de straat op. We willen zoveel mogelijk handtekeningen voor zelfstandigheid ophalen."

Op de woensdagochtendmarkt in Scherpenzeel zijn zeker voorstanders te vinden van samengaan met het grotere Barneveld. "Dat is goedkoper denk ik." Maar een meerderheid wil zelfstandig blijven. "Anders worden we opgeslokt door het grotere Barneveld en dat willen we niet."

Pas na de zomer gaat de provincie verder met de beoogde fusie van Scherpenzeel en Barneveld.