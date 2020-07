18.000 mensen gaan volgende week de alternatieve Vierdaagse lopen

Het zijn bij lange na niet de aantallen die normaal gesproken de Vierdaagse wandelen – het wandelevenement zit al jaren vol met vorig jaar een maximum van 47.000 deelnemers – maar dat zijn dan ook voor een groot deel militairen, vertelt directeur Paul Sanders van de KWBN.

Deze Alternatieve Vierdaagse spreekt juist hele nieuwe doelgroepen aan, blijkt uit de aanmeldingen. "Zo’n 70 procent van de aanmeldingen had zich niet ingeschreven voor de Vierdaagse, dus dat zijn mensen die het nu oppikken als leuke bezigheid. Wandelen is hot, nu in de coronatijd. Het is ook goed voor je immuunsysteem. Deze mensen wandelen veelal niet de Vierdaagse-afstanden van 30, 40 of 50 kilometer, maar doen de 10 of 20 kilometer. Uiteindelijk gaat het erom dat je vier dagen achter elkaar wandelt."

In eigen omgeving wandelen

De wandelbond waarschuwt dat je dat vooral in je eigen omgeving moet doen, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tientallen deelnemers denken er echter over een deel van hun route in of rondom Nijmegen te plannen of zelfs een stukje Via Gladiola mee te pikken, melden ze aan Omroep Gelderland, maar dat is juist niet het idee.

Sanders: "We zitten niet te wachten op grote drukte op de wedren. Het moet vanuit huis." De wandelbond heeft contact met de politie die een vinger aan de pols wil houden, maar Sanders verwacht geen problemen. "Ik denk dat het meevalt. Dat mensen een stukje van de oorspronkelijke route lopen, kan je niet tegenhouden, maar het zullen er niet veel zijn."

App registreert de route

Deelnemers aan de Alternatieve 4Daagse die zich hadden aangemeld, krijgen deze vrijdag een linkje waarmee ze de officiële app kunnen downloaden. Daar staan alle wandelpaden en alle wandelknooppunten. Aan de hand van die punten kan je in de app je eigen route samenstellen. De app registreert het als je die route loopt. Aan het einde wacht een aandenken in de vorm van een speciaal ontworpen medaille.

Sanders is zo verheugd met het succes van de Alternatieve 4Daagse, dat hij zelfs oppert om het een blijvertje te maken. "De Vierdaagse behaalt al jaren het maximum aantal deelnemers. Misschien dat je hem volgend jaar met deze app kan lopen in je eigen omgeving en dan ook een officieel Vierdaagsekruisje kan krijgen."

