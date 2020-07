Drive-inmusical als afsluiting van moeilijke coronaperiode

Dinsdagavond was de eerste uitvoering van de drive-inmusical, die was omgetoverd tot een heuse film. Vanuit de auto keken ouders en kinderen naar een groot scherm en via de autoradio hoorden ze het geluid.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Je ziet je zelf opeens heel groot op een scherm en dan met al die auto's erbij. Dat is echt heel leuk", vertelt Ilse Smit. Zij is één van de acteurs in de musical. Al is ze eigenlijk nu meer een filmster. "Ja, eigenlijk wel", lacht Ilse.

Corona

Vanwege de corona-uitbraak was het lang onzeker of er überhaupt een musical zou komen. "Het was geen fijne tijd", blikt Tom van Bosbeek terug. Hij is een klasgenoot van Ilse en speelt ook in de eindmusical.

"Vooral dat je voornamelijk thuis moest zitten was zwaar. Bijna iedereen zag je alleen nog maar via de computer. Je zag de wereld via een schermpje", gaat Tom verder.

Filmploeg

"Via Facetime hebben we zo vaak aan de juffrouw gevraagd of de musical nog door zou gaan en hoe we het dan zouden doen", vult Ilse aan. "Toen kwam de school met dit idee en wij waren meteen helemaal enthousiast."

Het eindresultaat mag er zijn. De film is opgenomen door een professionele filmploeg. Voordeel is dat je het als acteur dan gewoon nog een keer opnieuw kan doen.

Perfectionistisch

"Maar nadeel is bijvoorbeeld dat we een perfectionistische juf hebben. Ze zei regelmatig dat iets fout was en opnieuw moest. Dus we moesten dingen wel 20 keer herhalen", vertelt Tom met een knipoog.

Maar als hij het eindresultaat ziet is hij dik tevreden. "Al zitten er nog wel scenes in waarbij ik denk: dat had ik net even anders moeten doen. Maar dat houd je toch."

Woensdag en donderdag zijn er nog meer drive-inmusicals. Dan komen de andere groepen 8 aan de beurt.