NEC kondigt terugkeer Barreto aan

Edgar Barreto keert na dertien jaar terug in het shirt van NEC. De 36-jarige middenvelder speelde eerder van 2004 tot 2007 in Nijmegen en vertrok daarna naar Italië. Zijn comeback in De Goffert hing al geruime tijd in de lucht.

Eind mei kwamen de eerste geruchten naar buiten dat NEC bezig was met Barreto's terugkeer. Dat deed de harten van de supporters sneller kloppen. Barreto had in zijn eerste periode immers een verpletterende indruk achtergelaten.

Nu keert hij dus terug in Nijmegen. NEC laat weten dat Barreto voor één seizoen heeft getekend, met de optie op een tweede jaar. "Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over mijn sportieve toekomst. Ik voelde dat ik nog niet klaar was om te stoppen met mijn carrière. Ik ben fit en wilde mijn ervaring uitdragen naar jonge spelers. Ik kreeg daarbij verschillende aanbiedingen van clubs, maar het plan van NEC sprak me het meest aan", stelt Barreto op de dag van zijn comeback.

Leidende rol

Hij zegt dat trainer Rogier Meijer een leidende rol voor hem in gedachten heeft. Dat past hem goed, aldus Barreto. "Mijn gevoel zegt me dat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan hetgeen de club ambieert: terugkeren naar de Eredivisie. Ik ben nog altijd erg ambitieus en wil strijden voor het hoogst haalbare. Ik waardeer het enorm dat ik kan terugkeren bij NEC. In Nijmegen, de stad waar ik van houd en waar ik graag ben met mijn familie. Dit voelt als thuiskomen."

Italiaanse jaren

Barreto gaat nu op voor zijn tweede hoofdstuk in Nijmegen. De technisch begaafde middenvelder uit Paraguay arriveerde in 2004 door een extra financiële inspanning van Marcel Boekhoorn bij NEC en viel er op met zijn sterke spel. Na drie jaar vertrok Barreto naar Reggina in Italië. Nadien speelde hij op de Italiaanse velden ook voor Atalanta Bergamo, Palermo en Sampdoria. De Paraguayaan liet altijd weten een terugkeer naar NEC te zien zitten.