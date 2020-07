Wonen in het mooiste gebouw van de stad: 'Het is een beetje een droom'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Dat het gerechtsgebouw een woonbestemming heeft gekregen is natuurlijk een unicum", zegt Cees van Stiphout, hoofd Zorg van Thedinghsweert. "Zeker met de prachtige zittingszaal als toekomstige woonkamer. Het mogen verblijven in zo'n historisch pand is iets waar je heel blij van kunt worden."

Vorm van sociale woningbouw

De organisatie begon enige jaren geleden met het aanbieden van woonbegeleiding in een pand in de Ambtmanstraat. Ook dit pand was gekocht en gerenoveerd door Van Herwijnen Vastgoed. "We wilden eigenlijk wat meer appartementen, maar dat lukt niet vanwege restricties van de gemeente", vertelt Van Stiphout. "Toen zeiden we tegen Van Herwijnen dat we eigenlijk wilden doorgroeien naar een tweede locatie. Hij zei dat hij wat verder ging kijken en dat is uiteindelijk dit geworden."

Het bouwbedrijf maakte er 25 unieke appartementen in, passend in de ruimte die het monumentale gebouw hiervoor bood. Thedinghsweert biedt zorg aan in zestien appartementen, waarvan er nu dertien vergeven zijn. "Onze eerste gedachte was dat het zeker wel erg duur zou zijn", zegt de zorgverlener. "Maar alle appartementen vallen binnen grens voor huurtoeslag en zijn zo toegankelijk voor onze mensen die in de regel geen dikke portemonnee hebben. Het is een vorm van sociale woningbouw. En dan in zo'n karakteristiek pand, het is een beetje een droom."

'Het is net of ze je al jaren kennen'

Bart Agerbeek (63) verhuist deze week van zijn ouderlijk huis in de Begoniastraat in Tiel naar het gerechtsgebouw. "Ik ben nierpatiënt", vertelt hij. "En het huis en de tuin worden te groot. Ik hou het wel bij, maar op mijn eigen manier. Je wordt ouder en het gaat niet meer zoals het eigenlijk moet."

Aanvankelijk twijfelde hij toen zijn broer en schoonzus met het voorstel kwamen, maar nu is Agerbeek helemaal om. "Ik vind het heel fijn", zegt hij. "Ik ben een echte Tielenaar en waar kun je dan zo mooi plekje krijgen als in het oudste gebouw van Tiel? Nu ben ik er een paar keer geweest en het is net of ze je al jaren kennen. Je wordt er goed ontvangen. Ja, wat wil ik nog meer."

Voor Stiphout is die reactie precies waar de organisatie op mikt. "Ons uitgangspunt als je hier komt is: het is jouw woning en jij moet hier gelukkig zijn. Zijn wij voor jou de juiste partij om daar waar nodig de ondersteuning te geven. De bewoners zijn mensen die vol in het leven staan, met werk en dagbesteding. Dat maakt het ook zo rijk want iedereen komt na een dag werken thuis met zijn of haar verhaal en dat geeft de gemeenschap een enorme boost, elke dag opnieuw."

Luister hier naar een radioreportage.