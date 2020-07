'Pompekliniek heeft ruimte voor meer tbs'ers'

Tbs-instellingen moeten extra bedden bijplaatsen omdat er steeds meer aanvragen voor behandeling zijn. Jarenlang daalde de bezetting, maar in 2019 is het aantal tbs'ers dat in een kliniek verblijft voor het eerst weer toegenomen. Dat komt naar voren uit cijfers van tbs-klinieken die vandaag worden gepubliceerd. De Pompekliniek in Nijmegen heeft ruimte, zegt de Pompestichting desgevraagd.

Omdat de klinieken geen plek hebben, zitten tbs'ers langer zonder behandeling in de gevangenis. Ook moeten ze na hun behandeling in de instelling langer wachten op een terugkeer in de maatschappij omdat woonruimte moeilijk te vinden is.

"Deze bedden kosten heel veel geld en het wachten is per definitie slecht voor de behandeling", zegt Harry Beintema, behandeldirecteur van tbs-kliniek Van Mesdag in Groningen en voorzitter van TBS Nederland tegen de NOS.

180 tbs'ers bij Pompestichting

Vorig jaar werden 180 tbs'ers behandeld door de Pompestichting in Nijmegen. Van hen woonden er 38 niet in de kliniek, de zogenoemde transmurale cliënten. De Pompekliniek brengt tbs'ers met dwangverpleging onder.

"We kunnen bij Pompe iedereen opvangen als er een vraag is", reageert woordvoerder Ronald Florisson van de Pompestichting. Florisson weet niet hoe groot de vraag naar opvang momenteel is. “Dat zijn dagkoersen.” De opvang is regionaal georganiseerd, zegt hij. De Dienst Justitiële Inrichtingen plaatst tbs'ers met dwangverpleging op basis van herkomst en bestemming in de kliniek die het dichtst bij zijn of haar woonplaats ligt.

Florisson wijst erop dat er ook tbs'ers uitstromen en dat dit kan leiden tot wachtlijsten. Als voorbeeld noemt hij cliënten met een laag beveiligingsrisico, maar die nog niet zelfstandig genoeg zijn om naar een Ggz-instelling te kunnen.

Na daling weer meer tbs'ers in instelling

In 2015 zaten er 1655 tbs'ers voor een door de rechter opgelegde behandeling in een instelling. Dat aantal daalde in de navolgende jaren, maar liep vorig jaar weer op naar 1504.

Op dit moment wachten 45 mensen in een Nederlandse gevangenis op een tbs-plek. Ze komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van enkele honderden euro's per maand als ze langer dan vier maanden op een wachtlijst staan. Vorig jaar was de gemiddelde wachttijd nog ongeveer drie maanden.

In de Pompekliniek deden zich het laatste jaar incidenten voor. Zo vluchtte zedendelinquent Ronald van Z. naar het buitenland. Hij werd na vijf dagen opgepakt in Parijs. Daarvoor had hij contact gezocht met Omroep Gelderland en sprak hij over misstanden in de Pompekliniek.

Advocaten en klinieken spreken van het 'Michael P.-effect'. P. werd veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber in september 2017 terwijl hij op dat moment in een open kliniek zat omdat hij tbs wist te ontlopen. Rechters zijn sindsdien vaker tbs op gaan leggen.