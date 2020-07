Een mondkapje met de Achterhoekse vlag, en nog gratis ook

'Al voordat we deze actie begonnen kregen we vragen van mensen of wij ook mondkapjes bedrukken en dus begrepen we dat er vraag naar is', zegt Hans Lenselink van Textieldruk Ruurlo.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het bedrijf bedrukt onder andere kleding. 'Wij hebben de mondkapjes hier liggen en we verkopen ze en waarom zouden we de inwoners van Ruurlo niet iets moois geven', legt Lenselink uit. De animo is groot, want via Facebook willen mensen allemaal een kapje reserveren. 'Maar dat kan niet, op is op.'

In eerste instantie had het bedrijf 150 mondkapjes klaarliggen, maar de drukpers is nog een keer weer aangezet en nu liggen er vandaag en morgen, 500 kapjes klaar.