Twee nieuwe wethouders na politieke crisis in West Betuwe

West Betuwe krijgt twee nieuwe wethouders: Sietske Klein en Annet IJff. Zij zijn lid van respectievelijk VVD en PvdA, de twee nieuwe coalitiepartijen in de gemeente. Jacoline Hartman die namens Leefbaar Lokaal Belang (LLB) in het college zat, vertrekt.

De wisselingen zijn het gevolg van een politieke crisis in de gemeente. Coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie hadden geen vertrouwen meer in LLB.

IJff is op dit moment fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Klein was eerder wethouder in de gemeente Buren, maar moest daar vertrekken door een politieke crisis in de coalitie daar.

Nieuwe portefeuilleverdeling

De twee nieuwe wethouder worden komende donderdag benoemd. De wethouders die namens Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie al in het college zaten blijven op hun post.

Vrijdag praat het nieuwe college wel over de nieuwe portefeuilleverdeling. De wethouders in West Betuwe werken niet allemaal fulltime. Het aantal uren is een afspiegeling van de omvang van de raadsfracties.

