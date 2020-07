Boerin beschildert verkeersborden, maar dieven gaan ermee aan de haal

's Ochtends en 's avonds staat ze in de melkput. Overdag is ze kunstenares. Binnen in de boerderij hangen talrijke schilderijen, groot en klein, op linnen. Met zebra's, kippen, elanden, bizons en heel veel koeien.

"Toen ik 20 jaar geleden begon als melkveehouder wilde ik daarnaast een hobby hebben. Ik was altijd gek geweest van schilderen, en toen ben ik daarmee begonnen", vertelt Tine.

Kritische partner

De beschilderde verkeersborden van de melkveehoudster worden ook echt gebruikt. "Toen het maisland grasland werd, moesten de koeien de weg oversteken om daar te gaan grazen. Van de gemeente kregen we geen verkeersborden. Toen heb ik ze zelf maar geschilderd."

Verslaggever George Borghouts zocht Tine van Houselt op:

Tine heeft veel talent want de beesten die ze schildert kloppen anatomisch. "Daar ben ik zelf ook wel achter gekomen dat het aardig lukt. En mijn partner is veefokker. Die keek in het begin heel kritisch naar mijn koeien. Ik dacht: dat zal mij niet gebeuren. Dus vandaar." De koeien worden allemaal in actie afgebeeld, dus bijvoorbeeld springend.

Gestolen

Maar van de week zijn voor de zoveelste keer verkeersborden met koeien bij het weiland gestolen. "Ik zag alleen een lege paal staan. Waarschijnlijk is dat verkeersbord in de nacht of vroege ochtend weggehaald." Op het verkeersbord stond Wendy 19. "Dat was mijn meest favoriete verkeersbord", treurt Tine.

Tine van Houselt met het bewuste bord. Eigen foto

Maar wie steelt er zoiets? De Achterhoekse denkt zelf aan een groep. "Misschien hebben ze een paar biertjes op en denken ze: dat gaan we even doen. Maar dit is wel een heel speciaal verkeersbord. Dit kun je niet maken."

Tine doet een oproep aan de diegene die het verkeersbord met Wendy 19 heeft meegenomen: "Breng het terug, ik sta je niet met de riek op te wachten. Je krijgt een biertje en ik maak iets anders voor je in mijn schilderstijl."

