De Graafschap-aanwinst Elmo Lieftink: 'Wennen om balgevoel terug te krijgen'

Elmo Lieftink is bij De Graafschap één van de vijf nieuwe spelers. Hij moet één van de sleutelspelers worden van het elftal. "Deze club past echt bij mij."

Trainer Snoei had de middenvelder halverwege vorig seizoen al bovenaan zijn lijstje staan en toen de onderhandelingen los kwamen, bemoeide ook aanvoerder Ralf Seuntjens er zich mee. Het gaf aan dat De Graafschap Lieftink ten koste van alles wilde binnenhalen.

100 procent

"Extra druk? Nee, het voelde vooral goed", zegt de 26-jarige Deventenaar daarover. "Meer clubs toonden interesse in die periode, maar De Graafschap was er snel bij. Ik ben een speler die er altijd 100 procent voor gaat. Het publiek ziet dat hier graag. Daarom past deze club ook bij mij."

Na twee jaar Willem II streek Lieftink neer bij een andere volksclub. Bij Go Ahead Eagles speelde hij een sterk seizoen. "Ik raakte in mijn tweede jaar bij Willem II geblesseerd aan mijn pols. Dat werd een vervelende en langdurige blessure. Maar bij Go Ahead kreeg ik weer een kans en heb ik tot het coronavirus alles gespeeld."

Kampioenschap

Maandag sprak Snoei al uit dat De Graafschap weer voor directe promotie gaat, oftewel de eerste twee plaatsen op de ranglijst. Lieftink gaat zelfs iets verder. "We moeten gewoon uitspreken dat we voor het kampioenschap gaan. Het is natuurlijk nog wel vroeg, anderen zullen zich ook nog gaan versterken."

Wennen

Na een periode van rust en in mei een fase waarin duels nog niet mogelijk waren, begint het langzaam weer op voetbal te lijken wat de supporters op het veld zien. "Mooi dat er tijdens de eerste training maandag wat supporters in het stadion zaten. Natuurlijk is het wennen. Het balgevoel moet je terugkrijgen. Daarnaast ben ik nieuw, spelers kennen jou niet en omgekeerd. Maar mijn eerste indrukken zijn goed. Een mooi stadion, een goed krachthonk en andere faciliteiten."