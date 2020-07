Arnhem ligt vol met afval: 'Het is echt een ramp'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Sinds 1 juli moeten inwoners van Arnhem betalen per zak restafval. "Er zijn mensen die zich er netjes aan houden. Maar menigeen dumpt gewoon zijn zakken neer", zegt de bewoonster.

Als zij een pasje bij zich heeft, gooit ze het zelf maar weg. "Maar het is niet de bedoeling dat ik het vuil van een ander betaal." Sinds de invoering van diftar is de vervuiling veel erger geworden, ziet zij.

'Viezigheid ligt rond je flat'

"Er staan soms wel zeven zakken", weet de bewoonster. "Je ziet dat het losgehaald wordt door kraaien, meeuwen of katten. Dan heb je de viezigheid rondom je flat liggen." Reken maar eens uit als je voor iedere zak 80 eurocent moet betalen, stelt zij. "Je hebt hier gezinnen met vier of vijf kinderen."

Zie ook: Betalen per afvalzak, het gaat er echt van komen

"Bovendien hebben ze de containers kleiner gemaakt, dus je kunt maar een half zakje kwijt: het slaat helemaal nergens op." De buurtbewoonster denkt dat de gemeente 'er nog wel achter zal komen'. "Die krijgen hier veel werk aan." Ook gooien mensen volgens haar hun restafval bij het oud papier of plastic, wat nog wel gratis weggegooid mag worden. "Niemand die het ziet."

'Het wordt een rommeltje'

In eerste instantie leek het een goed plan, stelt fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal). De vervuiler betaalt. Maar er kwamen volgens hem steeds meer hobbels op de weg. "Daardoor dachten wij: dit gaat niet goed komen." Door al die bijplaatsingen zie je het gelijk van zijn partij ontstaan, meent Van der Laak. "Het wordt een rommeltje in Arnhem."

De tekst gaat verder onder de foto:

Dumpingen rondom een Arnhemse afvalcontainer. Foto: Omroep Gelderland

Volgens hem doen sommige mensen het puur 'uit protest' tegen het afvalbeleid van de gemeente. "En er zijn mensen die het gewoonweg niet kunnen betalen. Die zetten het er maar naast en denken: het wordt toch wel opgeruimd."

Ook hoe er precies gescheiden moet worden is niet helemaal duidelijk, vindt de voorman van de lokalen. "Met als gevolg dat afvalstromen die geld op moeten brengen worden afgekeurd, waardoor het geld kost."

'Vroeger was beter'

Vroeger was niet alles beter, maar dit toch wel, denkt Van der Laak terug. "Eerst hadden we de vuilnisemmer en later de vuilniszakken die je gewoon aan de straat kon zetten en werden opgehaald."

Ook herinnert hij zich de kraakwagen. "Daarmee werd grofvuil gratis opgehaald: waarom doen we dat niet meer?" Ook toen betaalden mensen voor afval, erkent Van der Laak. "Via de afvaltoeslag. Maar men dacht dat het gratis was."

'Goede hoop'

PvdA-raadslid Vincent Bouma heeft nog wel vertrouwen in het huidige systeem. "In alle steden waar diftar wordt ingevoerd, zie je dat het aantal afvaldumpingen de eerste drie tot zes maanden toeneemt", legt hij uit. "Daarna neemt het langzaam af, wordt het weer schoon en gaan mensen zelfs minder restafval produceren."

Bouma heeft dan ook 'goede hoop' dat het ook in Arnhem nog goed gaat komen. "Mensen moet er even aan wennen en zich beseffen dat ze altijd al voor hun afval betaalden. Dat is niets nieuws."

Zelf woont de sociaal-democraat aan de rand van Arnhem. "Je ziet dat ook mensen uit andere gemeenten hier komen dumpen. Er komen 's nachts busjes voorrijden die de boel leegladen. Daar staan soms hele bankstellen of tuinrekken bij."

Dat hoort hier niet, benadrukt Bouma. "Mensen kunnen dat wegbrengen of laten ophalen. Dat kan voor minima zelfs drie keer per jaar gratis."

'Kijken of we door moeten gaan'

Volgens Bouma is alles wel goed geregeld, alleen had de communicatie 'anders gemoeten'. Hij meent dat mensen door goed te scheiden echt geld kunnen besparen. Er zit voor hem wel een grens aan hoe lang de problemen kunnen aanhouden. "Die is nu nog niet bereikt. Maar zitten we over een jaar of anderhalf nog in dezelfde troep, dan moeten we nog eens heel goed kijken of we hier wel mee door moeten gaan."

"Ook een goed systeem kan in sommige steden niet werken", besluit Bouma. "Maar laten we hopen dat het in Arnhem wel lukt."

Zie ook: