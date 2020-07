Twijfels over nieuwe wethouder in Wageningen, kandidaat vraagt bedenktijd

Leo Bosland twijfelt of hij wethouder in Wageningen moet worden. Foto: Gemeente Wageningen.

Wageningen heeft nog geen nieuwe wethouder. Kandidaat Leo Bosland twijfelt of hij de taak op zich moet. Hij zou eigenlijk dinsdagavond geïnstalleerd worden, maar heeft bedenktijd aangevraagd. De gemeenteraad is namelijk verdeeld over zijn geschiktheid.

Dertien raadsleden stemden tijdens de raadsvergadering voor zijn benoeming, maar er waren ook tien stemmen tegen.

Bezwaren

"De stemming valt mij een beetje tegen", verklaart Bosland na afloop. "Ik wil dan ook graag gebruikmaken van de tien dagen bedenktijd om de benoeming wel of niet te aanvaarden." Hij zou graag willen weten wat de bezwaren zijn van de tegenstemmers.

Voor Connect Wageningen speelt in ieder geval mee dat Bosland niet in de stad komt wonen als hij er als wethouder aan de slag gaat. Hij zou in Nijmegen blijven. Connect vindt dat een "zwaar gemis" en is het er principieel niet mee eens, vertelt fractievoorzitter Melissa van der Lingen. Normaal wonen wethouders in de gemeente waar ze bestuurder zijn.

Weggestuurd in Heumen

Vorige week schoof GroenLinks Wageningen Bosland naar voren als opvolger voor wethouder Lara de Brito, die stopt vanwege haar gezondheid.

Bosland was tot voor kort wethouder in de gemeente Heumen. Maar daar werd hij weggestuurd na een crisis in de coalitie. Hij zou soms erg lastig zijn om mee samen te werken, stelde de lokale CDA-fractievoorzitter.

Afscheid De Brito

Hoewel Bosland zijn wethouderschap (nog) niet heeft aanvaard. Nam wethouder De Brito wel officieel afscheid. Dat betekent dat Wageningen nu even één wethouder minder heeft, drie in plaats van vier. De Brito is zes jaar wethouder geweest in Wageningen. Daarvoor was ze acht jaar gemeenteraadslid voor GroenLinks Wageningen.

Zie ook: