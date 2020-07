VIDEO | Beelden rond moord op klusjesman Mehmet gedeeld

Mehmet (49) uit Nijmegen werd vorige week maandag op straat doodgeschoten in het centrum van Beuningen. Opsporing Verzocht toonde dinsdagavond beelden rondom het incident. Daarop is de Volkswagen Passat te zien waarin Mehmet naar zijn werk rijdt. Zijn bedrijfskleding heeft hij al aan. De wieldop rechtsvoor ontbreekt.

Rond 7.50 uur rijdt Mehmet op de Burgemeester Geradtslaan en parkeert daar zijn auto. Even later is te zien hoe een witte Volkswagen Transporter door Beuningen rijdt, precies dezelfde kant op. Rond 8.20 uur zijn de Passat en de Transporter in één oogopslag te zien. De Transporter staat dan nog niet helemaal in het parkeervak. Vijf minuten later is dat wel het geval. De portier van de Passat staat dan open.

Bekijk hier het verslag van Opsporing Verzocht. De tekst gaat daaronder verder.

Zie ook: Moord op Mehmet moet vergissing zijn geweest, zegt broer

Acht minuten later staat een groepje mensen op de stoep. Naast hen ligt Mehmet, 'de klusjesman'. Zojuist onder vuur genomen door twee mannen in donkere kleding en met bedekte gezichten. Dat gebeurde rond 8.30 uur. "Tussen de ouders met kinderen en mensen op weg naar hun werk."

Familie voor begrafenis in Turkije

Een arts uit een nabijgelegen praktijk reanimeert hem nog, maar even later overlijdt Mehmet. Zijn familie is op dit moment in zijn geboorteland Turkije, voor de begrafenis.

De daders zouden in de Transporter hebben gezeten. Die rijdt na de aanslag Beuningen weer uit. Even later rijdt daar een zwarte Renault Megane vlak voor. Beide slaan de Van Heemstraweg op richting het dorp Winssen, een paar kilometer ten noordwesten van Beuningen. Daar wordt de Transporter later die ochtend teruggevonden. Buurtbewoners sloegen alarm omdat ze het busje niet kenden en de lampen nog aanstonden.

Ook de Megane lijkt bij de moord betrokken, meldt Opsporing Verzocht. "Die wordt in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken. Helemaal in Zaanstad."

Waarom Mehmet is doodgeschoten weet de politie nog altijd niet, vertelt een woordvoerder in de uitzending. "Had hij met iemand problemen?", vraagt ze zich af. Mensen uit zijn omgeving zouden zich daar niks bij voor kunnen stellen.

Auto's gestolen

Ook wil zij meer weten over de betrokken voertuigen. De Transporter is op zondagavond 21 juni gestolen aan de Nassaukade in Amsterdam en had een vals kenteken: 69-VVG-1. De Megane, die zou zijn gebruikt om in Winssen in over te stappen, is eind juni gestolen aan de Leeuweriklaan in het plaatsje De Lier in Zuid-Holland. Ook deze had een vals kenteken: 63-XKX-3.

Zie ook: