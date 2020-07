Schoonmaakbedrijf ernstig bedreigd na rel rond glazenwasser en rapper Akwasi

Schoonmaakbedrijf Maarschalkerweerd in Culemborg wordt ernstig bedreigd door mensen die boos zijn over een medewerker die foto's van het huis van rapper Akwasi had gepubliceerd op sociale media. De glazenwasser is inmiddels op non-actief gezet, maar dat betekent niet dat de bedreigingen ophouden.

"Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland, jullie zouden medelijden moeten hebben met hem. Maar wel een huisje van 500.000 euro kopen dat ik vandaag moet opleveren, dus een beetje meer respect graag", schreef de glazenwasser dinsdag in de Facebookgroep Glazenwassers United. De rapper liet daarna op Instagram weten dat hij zich niet meer veilig voelde in zijn huis.

Akwasi reageerde furieus. "Dit mag niet en dit hoort niet. Mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis, maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt. Dit is toch niet normaal?"

Tientallen bedreigingen

De eigenaar van het schoonmaakbedrijf is zeer bezorgd over hoe dit nu verder zal gaan. "Een van onze medewerkers heeft een grote fout gemaakt. Wij hebben ingegrepen; hem op non-actief gezet en beraden ons op nadere stappen. De handelwijze van de medewerker is uiteraard niet aanvaardbaar. Dat heeft de medewerker inmiddels ook zelf ingezien."

"De medewerker heeft gisteren meteen een brief met excuses naar de heer Akwasi gestuurd, maar daarmee is de kous helaas niet af. Wij willen alles doen wat in ons vermogen ligt om de kwestie in rustiger vaarwater te brengen en de gemoederen tot bedaren te brengen, maar de publicaties op het internet - buiten ons om - kunnen wij niet meer terugdraaien.”

Het schoonmaakbedrijf krijgt de hele dag door telefoontjes, appjes en mails met bedreigingen. Bedreigingen tegen zowel de betreffende medewerker als tegen het bedrijf. Daarom is besloten de politie in te schakelen.

Medewerkers eerder naar huis

De druk op sommige medewerkers is zo groot geworden dat zij afgelopen dagen eerder naar huis zijn gegaan. ''We zijn aan het nadenken hoe we hiermee moeten omgaan. Misschien moeten we eens met z’n allen om de tafel gaan zitten."

"We zijn maar een klein bedrijf dat nu in een grote storm is terechtgekomen."

