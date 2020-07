'Een vreselijk probleem', Arnhem wil uithuwelijken aanpakken

Arnhem wil een plan van aanpak voor jongens en meisjes die door hun ouders worden achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Ook moeten scholen bijhouden hoeveel jongeren er niet terugkomen en dat melden. Dat voorstel kon op unanieme steun rekenen van de gemeenteraad.

Het plan moet onder meer bevatten hoe vroegtijdige signalen kunnen worden opgepikt en hoe hierop wordt ingespeeld. Nu is bij veel scholen niet duidelijk wat ze doen op dit gebied en zijn precieze cijfers onbekend, constateren SP, D66, ChristenUnie en PvdA die het voorstel indienden.

'Marokko, Turkije en Afghanistan'

Op basis van landelijke cijfers en de Arnhemse bevolkingssamenstelling, schat het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in dat huwelijksdwang en achterlating tussen de zeven en zestien keer per jaar voorkomt in de Rijnstad. Volgens het instituut komt het vaker voor bij vrouwen, voornamelijk van niet-westerse afkomst. De meeste cliënten zouden uit Marokko komen, gevolgd door Turkije en Afghanistan en zijn tussen de 19 en 25 jaar, maar recent steeds vaker tussen de 14 en 18 jaar.

Volgens het KIS gaan veel gevallen van achterlating gepaard met opvoedproblematiek. "Het advies is om ouders gezamenlijk en apart voorlichting te geven over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen." Dat zou het beste georganiseerd kunnen worden in samenwerking met migrantenorganisaties. "Omdat ze vaak het vertrouwen hebben van ouders."

Ook kunnen scholen een belangrijke rol spelen in de vroeg-signalering. En is het belangrijk om 'cultuursensitief' te werk te gaan, stelt het KIS.

'Vrij voelen om te trouwen'

"Elk jaar na de zomervakantie komen kinderen niet terug naar school", ziet SP-raadslid Sarah Dobbe. "We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. En dat iedereen zich vrij voelt om te trouwen met wie hij of zij wil."

"Verschrikkelijk", vindt Nathalie Nede (ChristenUnie) het idee dat kinderen worden achtergelaten of uitgehuwelijkt. "We hopen dat nu beter in beeld te krijgen." Het is al jaren een vreselijk probleem dat veel effectiever kan worden aangepakt als er beter wordt samengewerkt en afgestemd, vult fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) aan.