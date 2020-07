Festival krijgt steun van gemeente en breidt uit

Landschapskunst- en locatietheaterfestival Woest&Bijster in Ede gaat uitbreiden in 2021. De gemeente heeft het evenement aangewezen als grootschalige evenement met landelijke uitstraling.

Het evenement is twee keer eerder in Ede georganiseerd: in 2016 en 2018. Beide keren was het een groot succes, zegt de gemeente. De organisatie kiest daarom volgend jaar voor Woest&Bijster XL: gedurende drie maanden kunnen bezoekers een wandel of fietsronde volgen door natuurgebieden van Ede, Bennekom en Renkum.

In augustus, september, oktober 2021 komt er een beeldenroute, verspreid over acht gebieden. Onderweg komen deelnemers kunstwerken, concerten en theaterstukken tegen. Er worden ongeveer 50.000 bezoekers verwacht uit het hele land.

Niet bang voor coronaregels

"Jaarlijks reserveren we budget voor een grootschalig evenement met landelijke uitstraling. Vorig jaar hebben we dit geld besteed aan het NK Wielrennen. Voor 2021 kiezen we een cultureel evenement. Festival Woest&Bijster draagt bij aan verschillende doelen die we als gemeente hebben op het gebied van economie, wonen, cultuur en recreatie & toerisme", zegt Hester Veltman, wethouder Cultuur.

Bang dat ook volgend jaar de coronaregels roet in het eten van festivals gooit, zijn ze in Ede niet. "Omdat het festival buiten plaats vindt, is er grote kans dat het door kan gaan, óók wanneer er dan nog coronamaatregelen van kracht zijn", zegt de wethouder.