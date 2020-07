Dit moet het Oerol Festival van Ede en omstreken worden

Het Veluwse festival is twee keer eerder georganiseerd en trok toen zo'n 10.000 bezoekers. Met Woest en Bijster XL wil de organisatie volgend jaar maar liefst 50.000 bezoekers trekken. De gemeente gelooft er in en steunt het project met 150.000 euro.

Ede op de kaart zetten

"Om Ede op de kaart te zetten willen we grote evenement naar ons toehalen", zegt wethouder Veltman. "Vorig jaar was dat NK Wielrennen. Voor 2021 wordt het Woest en Bijster ." Bij dit festival staat kunst, muziek, theater én het Veluwse landschap centraal.

"Het is groots, wijds, leeg en ruig, soms bloeiend, paars, groen, soms grijs en verhout", zegt Ellen Bouter, organisator van Woest en Bijster. "Door kunstobjecten te plaatsen en voorstellingen te organiseren in dit landschap, laten we mensen op een andere manier hier naar kijken. We lokken mensen naar buiten."

Beeldenroute

In de maanden augustus, september en oktober 2021 komt er een beeldenroute. In de week van de herfstvakantie zijn er voorstellingen op locaties in de natuur. Dit najaar worden al een aantal try-outs gegeven.

Coronaproof

Omdat het festival buiten plaatsvindt en bezoekers zich over verschillende plaatsen verspreiden, is het "coronaproof", vertelt de wethouder. "Op de plekken zelf kun je goed anderhalve meter in acht nemen."