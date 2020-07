Canadaschool op fiets voor het goede doel

"De kinderen hebben bewust gekozen voor Kanjers voor Kanjers", aldus Tom Meeusen, directeur van de Canadaschool, die aangeeft dat leerlingen vervolgens keken welk onderdeel binnen de stichting geholpen moest worden met het bedrag. "Uiteindelijk hebben ze er voor gekozen om het geld beschikbaar te stellen, zodat kinderen met een handicap kunnen gaan zwemmen." Het gebaar van de leerlingen raakte hun docent Wim van der Kamp: "Daar word ik heel warm van, bijna emotioneel. De kinderen hebben hier een verhaal over gekregen en foto's gezien. Dan zie je hoe ze betrokken raken. Dan mogen ze kiezen en dan kiezen ze voor de kinderen met een beperking, zodat zij kunnen zwemmen. Dat is hartverwarmend."



Door de coronacrisis ging een streep door schoolreizen van de school. Ook het Fietstival dat Sportservice Doetinchem wilde organiseren in de stad werd afgelast, waarna de partijen besloten de handen ineen te slaan. Als alternatief ontstond het idee voor een sponsorfietstocht. De 25 jonge sportievelingen die deelnamen fietsten in één week tijd in totaal ruim tweeduizend kilometer. Ze moesten individueel via een app op hun telefoon hun afgelegde afstand bijhouden.



Ruim vijfhonderd kilometer

Brandon legde met ruim vijfhonderd kilometer de grootste afstand op de fiets af en werd daarvoor beloond met een gloednieuwe BMX-fiets. De leerling moest op de laatste dag van de actie alles op alles zetten om te winnen. "Op de laatste dag van de actie ben ik om zes uur opgestaan en zijn we gaan fietsen om de fiets te winnen", aldus Brandon. "Dat is gelukt en daar ben ik heel blij mee."



Volgend jaar misschien weer

Directeur Meeusen hoopt dat de school volgend jaar niet meer aan restricties vastzit vanwege corona en dat de schoolreizen gewoon door kunnen gaan, maar ziet deze actie wellicht terugkeren: "De mensen zeiden al: 'Misschien is het wel een leuke traditie en moeten we het volgend jaar weer organiseren'. De schoolreisjes staan al gepland, maar dit hebben we zeker in ons achterhoofd om er volgend jaar nog een keer naar te kijken."