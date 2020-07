RTV Arnhem lanceert nieuwe lokale nieuwswebsite

Vandaag is de nieuwe lokale nieuwssite en app voor RTV Arnhem gelanceerd. Hierdoor ben je snel op de hoogte van het laatste nieuws in en om Arnhem. De website en applicatie, speciaal gemaakt voor lokale omroepen, zijn ontwikkeld door Omroep Gelderland.

De website en applicatie richten zich op de gemeenten Arnhem en Renkum, maar bevat ook nieuws uit omliggende gemeenten.

RTV Arnhem is de vierde omroep die gebruikmaakt van het ‘Lokaal Grid’: een vaste, herbruikbare opzet voor website en app, speciaal gemaakt voor lokale Gelderse omroepen. Eerder stapte ook RegioTV Tiel, XON (Omroep Ede) en RTV 794 over op het Lokaal Grid.

In samenwerking met Omroep Gelderland

Lokaal Grid Het Lokaal Grid is ontwikkeld door Omroep Gelderland om lokale omroepen te ondersteunen. Dankzij het grid hoeven omroepen zich niet meer bezig te houden met de technische aspecten van de website en de app, maar kunnen ze zich focussen op de nieuwsgaring en –productie. Eenzelfde opzet wordt nu ook al succesvol door de regionale omroepen gebruikt.

De app RTV Arnhem is voor Android-gebruikers te downloaden via de Google Play Store en voor iOS-gebruikers via de App Store. De website is te bezoeken via www.rtvarnhem.nl.

De website- en app-ontwikkeling is een volgende stap in de intensieve samenwerking die Omroep Gelderland heeft met lokale omroepen in Gelderland