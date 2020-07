'Ik heb niets met de dood van Marjolein te maken', zegt verdachte (29) tegen rechter

De verdachte ontkent betrokkenheid bij haar dood. "Ik heb niets met de dood van Marjolein te maken", zei hij via een videoverbinding tegen de rechters. De verdachte zit sinds het incident in de nacht van 13 op 14 februari vast in de PI Achterhoek.

Verklaring

Volgens het OM heeft de Rhedenaar haar opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door haar te wurgen, slaan en schoppen. Tot vorige week zweeg de Rhedenaar over zijn rol bij het incident, maar afgelopen woensdag legde hij alsnog een verklaring af. Hij heeft toegegeven haar een week voor haar dood te hebben mishandeld, maar met haar dood heeft hij naar eigen zeggen niets te maken.

De mishandeling vond volgens de verdachte al een week voor haar dood plaats. De twee zouden ruzie hebben gehad, wat volgens hem op een handgemeen uitliep waarbij de verdachte het slachtoffer meerdere keren sloeg. De blauwe plekken op haar lichaam zouden toen al zijn ontstaan, zegt de Rhedenaar.

Advocaat wil vrijlating

Volgens de verdachte voelde het slachtoffer zich een paar dagen voor haar dood al heel slecht. Zijn advocaat citeerde dinsdag uit zijn verklaring. "Mevrouw leed aan MS, ze was niet vast ter been en viel vaak op de grond. Ze is meerdere keren gevallen op de avond dat ze overleden is." Haar gebroken ribben zijn volgens de verdachte te wijten aan de langdurig reanimatie.

De advocaat van de verdachte verzocht de rechters dinsdag of zijn cliënt het proces in vrijheid kan afwachten, onder meer omdat hij dan voor zijn 1,5 jaar oude zoontje kan zorgen. Met dat verzoek gingen de rechters echter niet mee, omdat ze de ernst van de beschuldigingen te zwaar vinden.

Onderzoek nog niet afgerond

Het lichaam van de vrouw werd in de nacht van 13 op 14 februari dit jaar door de politie gevonden in haar eigen woning. Dat gebeurde nadat hulpdiensten waren gealarmeerd voor een incident in een woning aan de Bijenkorf. Inzet van onder meer een traumahelikopter mocht niet meer baten.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Zo is het zowel het sporenonderzoek als het autopsierapport nog niet afgerond. Ook moet het Openbaar Ministerie het telefoongesprek dat de verdachte in de bewuste nacht voerde met de meldkamer van de ambulancedienst nog beluisteren.

De zaak wordt vermoedelijk dit najaar inhoudelijk behandeld.

