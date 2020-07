Cultuurhistoricus Floris Meens: 'Festivals betekenen veel voor mensen'

"Dit komt vooral omdat het zo verbonden is met het wandelevenement. Maar ook omdat er mensen van verschillende groepen naar Nijmegen komen", aldus Meens. Hij doet onderzoek naar de historie van festivals en woont zelf in Nijmegen.

Voor een onderzoeker zoals hij is het natuurlijk een extra bijzondere situatie deze coronatijd. Volgens Meens legt het niet door gaan van alle evenementen veel bloot. "Het zegt veel hoe we met festivals om gaan, wat festivals voor ons betekenen en hoe sterk festivals in ons verankerd zijn."

Dit jaar is natuurlijk een extreme uitzondering, maar er veranderde volgens Meens sowieso al wel het één en ander is de festivals in Nederland. "De festivals worden alsmaar professioneler. Maar ze zijn ook bezig met duurzaamheid bezig en het betrekken van steeds meer nieuwe groepen. Dat zal zich steeds meer voortzetten", zegt Meens.

In het programma Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland gaat Floris Meens ook verder in op de toekomst van festivals. De uitzending is om 16.30 uur te zien op tv en om 20.00 uur te volgen via een livestream op Facebook en YouTube.