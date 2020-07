Eén wedstrijdbad ter vervanging van zwembaden West en Dukenburg, mogelijk in Winkelsteeg

De zwembaden West en Dukenburg worden beide gesloopt ten faveure van één nieuwe voorziening met wedstrijdbad, waarvan gekeken of deze in het in te richten gebied Winkelsteeg kan komen te staan. In Nijmegen-Noord wordt mogelijk door particulier een zwemvoorziening gerealiseerd.

Eén zwembad met wedstrijdbad

Het renoveren van de huidige zwembaden West en Dukenburg is geen optie, stelt wethouder Bert Velthuis (SP). ‘Die staan er al meer dan 50 jaar. Er is sprake van betonrot. Die gebouwen zijn gewoon aan vervanging toe.’ Er komt niet voor elk van de baden een vervanger. ‘Dat is een ontzettend kostbare zaak. Zeker met in het achterhoofd dat we ook een wedstrijdbad van 50 meter willen realiseren. De dichtstbijzijnde zijn in Enschede, Amersfoort en Nijmegen. We hopen dan ook dat de provincie Gelderland wil bijdragen aan zo’n voorziening in de provincie.’ Het scenario dat nu uitgewerkt wordt betreft een 50 meter wedstrijdbassin met 10 banen, waardoor het 25 meter breed wordt. Dit bad moet multifunctioneel inzetbaar worden door het plaatsen van een beweegbare bodem en een klapwand. Verder zou er een instructiebassin van 20 bij 10 meter moeten komen en een recreatiebassin waarvan de vorm ‘vrij’ is. Verder wordt bekeken of het nieuwe zwembad een alleenstaande voorziening wordt of een onderdeel van een groter complex waar meerdere voorzieningen worden geclusterd.

Verschillende locaties

Voor het nieuw te bouwen worden verschillende locaties onderzocht. ‘Dat zou kunnen op de plek waar nu een van de twee baden staan, dus in de Meijhorst of aan de Planetenstraat’, zegt Velthuis. ‘Maar we kijken vooral ook naar de Winkelsteeg als potentieel geschikte locatie.’ Dit gebied wil het college gaan herinrichten. Dat plaatje is nog niet concreet ingevuld, maar de gemeente heeft er wel al voorkeursrecht op geplaatst, wat inhoudt dat ieder perceel dat er te koop aangeboden wordt eerst aan de gemeente aangeboden moet worden. Maar het is ook mogelijk dat er gekozen wordt voor een locatie om stadsdelen als Dukenburg of Lindenholt te versterken door deze zo een impuls te geven. ‘Afstand is niet de enige bepalende factor.’ Het is de bedoeling dat de zwembaden West en Dukenburg in 2026 of 2027 vervangen kunnen worden voor de nieuwe zwemvoorziening.

Betrekken van zwembaden in de regio

Voor een goede verdeling van het zwemwater over de stad, wordt ook naar de regio gekeken. ‘We weten dat de gemeente Overbetuwe plannen heeft om een zwembad te realiseren in de buurt van het treinstation van Elst. Dat kan van invloed zijn op de keuze voor en de functies van zwembadvoorzieningen in de stad, evenals de locatie van een nieuw zwembad. Daar speelt de dringende behoefte aan woningbouw in Nijmegen-Noord ook een rol in. In zijn algemeenheid kan dan ook de vraag opkomen of Nijmegen bereid zou zijn mee te investeren in de bouw of bij te dragen aan de kosten van de exploitatie in een randgemeente.’

Nijmegen-Noord

Er zou ook sprake zijn van een particulier die plannen heeft om een zwembad te realiseren in Nijmegen-Noord. ‘In principe beschouwen we het voorzien in zwemwater als een gemeentelijke taak. Daarom streven we er ook naar om eigenaar te blijven van het nieuw te bouwen zwembad. Maar als iemand zich aandient met de bereidheid om zo’n voorziening te realiseren, dan willen we daar zeker wel naar kijken.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7