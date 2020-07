Termijn voor verruiming terrassen Nijmegen verlengd tot 1 oktober

Meer dan 80 aanvragen

‘De afgelopen periode hebben we meer dan 80 aanvragen voor ruimere terrassen gehonoreerd’, schrijft het college. ‘De ervaring is nu dat in meeste gevallen sprake is van een goede hantering van de regels. De nieuwe regels hebben slechts in enkele gevallen tot handhaving heeft geleid.’ De gemeente heeft veel positieve reacties van ondernemers gekregen op deze regeling. ‘Daaruit blijkt het belang van deze ruimere terrassen voor een goede exploitatie van een horecabedrijf in deze tijd. De horecasector staat nog steeds onder druk. Met dit voorstel blijven we ondernemers steunen en geven we ondernemers duidelijkheid voor de periode tot 1 oktober 2020.’

'Mogelijkheid dat situatie kan veranderen'

De oorspronkelijke vergunningstermijn was van 1 juni tot 1 september en is nu dus verlengd tot 1 oktober. Horecaondernemers met een terrasvergunning kunnen een vergunning aanvragen voor een verruimd terras op de website van de gemeente Nijmegen. De bestaande vergunningen blijven gehandhaafd. ‘De mogelijkheid bestaat dat de situatie waarmee is ingestemd kan veranderen en niet langer wenselijk is gedurende de periode vanaf heden tot 1 oktober', laat het college weten. 'Denk bijvoorbeeld aan bijstelling van landelijke regelgeving. De toestemming kan dan per direct worden ingetrokken of gewijzigd. Vanaf dat moment zal er gehandeld worden volgens de bestaande vergunning.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7