Er komt een centrale plek voor psychiatrische zorg in de Vallei

"Cliënten moeten nu nog aankloppen bij verschillende zorgaanbieders", vertelt Patricia Esveld, bestuurder bij ggz-organisatie Pro Persona. Als voorbeelden noemt ze mensen met een verslaving die ook psychiatrische hulp nodig hebben. Ze kunnen in de toekomst op één centrale plek geholpen worden.

Unieke samenwerking

"Straks is er één voordeur en krijgen ze één behandelplan. We willen zorg verlenen over schotten van financiering of organisaties heen." Dit moet er voor zorgen dat inwoners niet van de ene naar de andere instelling worden doorverwezen. Volgens Pro Persona is de samenwerking uniek in Gelderland. Buiten de provincie zijn er enkele vergelijkbare initiatieven.

Binnen één jaar

Het hulp-centrum komt in het gebouw de Riethorst in Ede. Pro Persona zit daar al. Specialisten van verslavingszorginstelling IrisZorg, beschermd wonen instelling RIBW en de medisch psychiatrische hulp van Ziekenhuis Gelderse Vallei komen onder datzelfde dak. Binnen een jaar moet de samenwerking een feit zijn. Dan zal er ook één telefoonnummer zijn die patiënten met uiteenlopende psychische klachten kunnen bellen, belooft Esveld.

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de gemeente Ede tekenden een intentieverklaring. Foto: Pro Persona.

4000 mensen

De samenwerking van gezondheidsorganisaties is bedoeld voor inwoners met psychiatrische aandoeningen. Naar schatting van Pro Persona heeft 1,2 procent van de bevolking vaak of af en toe psychiatrische ondersteuning nodig. Dat zijn omgerekend ongeveer 4000 mensen in de Gelderse Vallei.

Onderzoek kwaliteit zorg in de regio

Eerder vandaag publiceerde Menzis een onderzoek waaruit blijkt dat er grote veranderingen in de zorg nodig zijn om de kwaliteit ervan op peil te houden. Onder andere de samenwerking zou beter kunnen. Dit samenwerkingsinitiatief voor een toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg lijkt daar een reactie op.

Zorg op afstand is ook een oplossingsrichting, maar dat is niet voor iedereen geschikt. Ongeveer dertig procent van de cliënten van Pro Persona vindt het helemaal niks.

Zie ook: Tekort aan huisartsen dreigt in Gelderse Vallei