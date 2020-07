Militairen halen geld op met alternatieve Vierdaagse

Ze willen daarmee geld ophalen voor het goede doel Stichting Just in Time 4 Heroes en zullen tijdens de tocht stilstaan bij 75 jaar vrijheid. "Onze tocht is een knipoog naar de ontstaansgeschiedenis van de Nijmeegse Vierdaagse, dat in de eerste jaren een voornamelijk militaire wandeltocht was", aldus de deelnemende militairen.

Defensie druk met coronacrisis

In al die jaren is de militaire inbreng groot gebleven. Zo hadden zich voor de editie van vorig jaar 5900 militairen uit 31 landen ingeschreven. In totaal konden maximaal 47.000 wandelaars meedoen. Dat de Vierdaagse moest worden afgelast, kwam niet als een verrassing voor defensie. Dit jaar hadden ze heel andere zaken aan hun hoofd, want in de coronacrisis zijn ook volop militair medisch personeel en medische planners ingezet.

Ook adviseerde defensie onder meer bij de opzet van zorghotels in Doetinchem, Almen en Apeldoorn. "De gezondheid van alle mensen, inclusief de deelnemers en begeleidende staf, is het belangrijkst. Militairen zijn druk met het ondersteunen van hun land en dat is, boven alles, onze plicht.", meldt Defensie in april op de Facebookpagina van Kamp Heumensoord, waar de militaire deelnemers aan de Vierdaagse worden ondergebracht.

'Zeer korte voorbereiding'

De militairen van de vliegbasis Woensdrecht en de mariniers hebben woensdag hun laatste training. De twee groepen liepen al jaren voor verschillende goede doelen. Dit jaar zouden de krachten worden gebundeld, maar tot hun grote teleurstelling werd de Vierdaagse afgelast. Ze maakten een plan voor een eigen Vierdaagse.

"We hebben een zeer korte voorbereidingstijd, want de week van 22 juni begonnen pas langzaam alle lichten op groen te springen. Uiteindelijk moeten we ons dus in 3,5 week voorbereiden op de Vierdaagse. Daar waar wij normaal gesproken maanden hiervoor trainen. Het wordt een mooie, bijzondere, maar wel zware tocht. We gaan natuurlijk onze medewandelaars en het fantastische publiek dat normaal langs de zijlijn van de Nijmeegse Vierdaagse staat te juichen en te zingen absoluut missen", aldus de militaire wandelaars.