Remco is helemaal gek van oude treinen

Het sist, fluit, ratelt en stampt: de stoomlocomotief op station Beekbergen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij waar Remco Pollé in klimt. Met een stuk appeltaart, want vandaag bestaat de stichting 45 jaar en dat wordt gevierd door Remco en zijn collega-vrijwilligers.

Wie denkt dat een stoomtrein iets voor kinderen en oude mannen is, komt bedrogen uit. Remco is helemaal verslingerd aan de stoomtrein en is 26 jaar. Hij straalt als hij de decennia oude stoomlocomotief inklimt. Binnen is het warm, maar Remco gooit nog wat kolen op het vuur. De vlammen laaien op, de stoom sist.

"Nu wordt het nog wat warmer", zegt Remco, terwijl hij de kolen op het vuur gooit. "Bijzonder hè, dat deze stoomtrein al decennia lang rijdt."

Foto: Omroep Gelderland

Tot leven wekken

Hij vindt het moeilijk om zijn passie te verklaren. "De techniek is bijzonder, dat je twaalf uur van tevoren begint met opstoken en dan na twaalf uur werk die machine begint te leven en dan stoomt en sist alles en je hoort van alles. Ja, dat is geweldig. Dat je er twaalf uur werk in hebt zitten en dan zo'n machine tot leven kunt wekken. Dat je met zo'n vuurtje, dat we net weer even hebben opgestookt, de hele dag kunt rijden."

Foto: Omroep Gelderland

"Die moderne treinen zijn niet zo bijzonder meer, die stoomtreinen: daar zit nog echt veel techniek in." Remco is gekleed in historisch kledij, dus hij is ook een beetje acteur voor al het publiek dat in Beekbergen komt kijken. "Als je langs het publiek rijdt en je ziet al die blije gezichtjes of dat de mensen met een lach uit de ramen hangen, ja, dat is mooi, daar doe je het voor."

Terwijl hij praat en de locomotief stil staat, horen we nog steeds allerlei geluiden. "Je hoort een pomp, dat is voor de remmen, het gezoem is een kleine turbine om de lampjes aan te zetten, dat blijft ook functioneren als je stilstaat." Remco geniet er zichtbaar van. "Hierbij de machines is mooi, maar ik vind het zelf ook nog altijd heerlijk in een wagon te zitten en te genieten van een rit in de stoomtrein."

Bekijk enkele beelden van de locomotief.

Luister de reportage terug.