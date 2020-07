Celstraf voor man die meisje (17) in prostitutie wilde laten werken

De man probeerde het meisje in de prostitutie te laten werken. Foto: ANP

Een 24-jarige man uit Hoevelaken is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van één jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor mensenhandel. De man heeft volgens de rechtbank geprobeerd een 17-jarig meisje in de prostitutie te laten werken. Door ingrijpen van justitie kwam het niet zover.

De man kwam via Instagram in contact met het meisje. Hij probeerde haar te verleiden tot het verrichten van werkzaamheden in de prostitutie. De man zou de klanten en het vervoer regelen, het meisje moest hem voorzien van beeldmateriaal voor seksadvertenties, iets wat ze niet deed. Ook besprak hij het bestelen van klanten met het meisje.

Het prostitueren van een minderjarige is uitbuiting en een vorm van mensenhandel, legt de rechtbank uit. ''De uitbuiting hoeft nog niet echt te hebben plaatsgevonden. Het is al strafbaar om een minderjarige zover te krijgen dat ze zich beschikbaar stelt voor prostitutie. De plannen om klanten te rippen tijdens een seksafspraak met het meisje leveren criminele uitbuiting op.''

Grap

De man zei tegenover de rechter dat het ging om een grap, maar daar geloofde de rechter niets van. ''De man wist heel goed waar hij mee bezig was, gezien de vele berichten. Hij probeerde het vertrouwen van het meisje te winnen, sprak met haar over praktische zaken zoals het regelen van telefoons en vervoer en daarnaast over de financiële kant, waaronder prijslijsten en het verdelen van de opbrengst.''

Het was bovendien niet de eerste keer dat de man voor moest komen. Hij is in het verleden veroordeeld voor fraude, openlijk geweld, vernieling, bedreiging en vuurwapenbezit.

Contactverbod

Naast zijn celstraf kreeg de man een contactverbod opgelegd. Dat moet voorkomen dat hij opnieuw met het meisje contact zoekt. Bovendien moet hij het meisje een schadevergoeding betalen.

Zie ook: