We vieren toch een beetje de Vierdaagsefeesten

Dit weekend zou eigenlijk het startweekend van de Vierdaagsefeesten zijn, maar door corona is alles anders. Toch willen we komende week samen met de organisatie van de Vierdaagsefeesten stil staan bij het grootste evenement van Nederland. Daarom is tot en met volgende vrijdag het programma 'Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland' te zien.

Het programma is een afwisseling van muziek, gesprekken, poezië en theater. De artiesten die langs komen zouden anders op de verschillende podia van de feesten hebben gestaan. Zo feest je onder andere mee met Jeffrey Heesen, Brace, 4B2M (met o.a. Rocco van De Staat), Sven Ratzke en Pedro Luis & His Cuban Experience.

Vierdaagsegevoel geven aan Nijmegenaren

Ook schuiven elke dag gasten aan die iets met de Vierdaagsefeesten hebben. Eén van hen is directeur Leo Weterings. Hij vindt het ook erg belangrijk dat juist in deze week de Nijmegenaren nog een beetje dat Vierdaagsefeestengevoel krijgen.

Weterings: "Het was gauw duidelijk dat de feesten niet door konden gaan. We zijn toen gaan kijken naar wat er wel mogelijk was. Het voelde heel slecht om te zeggen er zijn geen feesten, we trekken de deur dicht. We willen in deze week vooral het gemis delen met de Nijmegenaren."

Citygame in de stad

Naast het programma op tv en online kunnen mensen in de stad Nijmegen ook meedoen aan een citygame. Met een speciale app voor op de telefoon kun je meedoen aan raadsels en opdrachten door de stad. "Ook is de stad gewoon open. De horecaondernemers gaan er wat van maken. En ze houden hierbij natuurlijk rekening met de coronaregels.", aldus Weterings.

De uitzending Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland is om 16.30 uur te zien op tv. Om 20.00 uur is de uitzending ook te volgen via een livestream op Facebook.