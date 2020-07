Wie stelen quads in het zuiden van de provincie?

De eigenaar van de quad in Brakel kreeg bezoek op 19 maart én op 11 april. De eerste keer heeft hij geluk dat het voertuig wordt teruggevonden in Den Bosch, maar de daders zijn spoorloos. De tweede keer wordt het eigendom van de man teruggevonden in Waalwijk en dat dankzij een track and trace-systeem dat hij op de quad heeft gezet.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Op beelden zijn vier mannen te zien. Ze laden de quad uit een Mercedes Vito en duwen de motor een garagebox in. Die bevindt zich in Den Bosch.

Op 20 april wil een groep een quad stelen bij een bedrijf aan de Uilkerweg in Zuilichem, maar de motor staat verankerd in de loods. Wel maken de dieven een geldbedrag buit.

Weet jij meer over deze groep, eventueel in combinatie met de Mercedes Vito die we hebben laten zien? Aarzel dan niet en bel de politie op 0800-6070 of 0800-7000. Als zaaknummer mag je 2020133025 gebruiken. Uiteraard is er een tipformulier op politie.nl en dat vind je hier.