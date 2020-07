Inbreker smeert 'm na afgaan inbraakalarm

Op 27 mei, het is een uur of twee ’s nachts, lopen twee mannen langs het hek van de vrijstaande woning. Even later is een van hen op het terrein en loopt hij bij de garage.

De man schijnt met een zaklantaarn naar binnen en waagt het erop. Maar hij komt vanwege het alarm razendsnel weer naar buiten en zet het op een lopen.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Weet jij wie de inbreker is, heb je andere informatie? Bel de politie (dat mag anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000) als jij kunt helpen deze zaak op te lossen: 0800-6070. Het tipformulier op politie.nl invullen mag ook. Het zaaknummer is: 2020239985.