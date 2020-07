Hond hoort aan de lijn, boswachters waarschuwen voor laatste keer

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder:

"Goedemorgen, zou u uw honden aan de lijn willen doen?" Boswachter Laurens Jansen stapt op twee wandelaars af. Met hun twee honden maken ze een tocht over Kootwijkerzand. "Ik begrijp dat het er hier uitziet als een zandbak, en dat uw honden dan graag los lopen, maar dat mag toch echt niet."

Jachtinstinct van de hond

Jansen gaat het gesprek aan met de hondeneigenaren. Hij legt uit hoe kwetsbaar de natuur is en hoe gevaarlijk loslopende honden in dat opzicht zijn. "Broedende vogels kunnen niet tegen verstoring. Als een hond zo'n vogel ziet, gaat zijn jachtinstinct aan: hij zal er achteraan willen. Als u de hond niet aan de lijn heeft, kunt u hem ook niet tegenhouden."

Hij geeft het echtpaar een kaartje. "Hierop kunt u zien waar honden wel los mogen lopen. We hebben speciale losloopterreinen, want ik begrijp ook wel dat ze hun energie kwijt moeten." Het echtpaar begrijpt de aanwijzingen, en wandelt verder met de honden aan de lijn.

"Blijkbaar hebben we de afgelopen jaren de indruk gewekt dat we loslopende honden wel gedogen", legt Jansen de actie uit. "De regels zijn niet veranderd: het is altijd verplicht om hier je hond aan te lijnen. Maar we zien dat het te vaak niet gebeurt en dat begint ook een grote impact op de natuur te hebben. Bepaalde vogel- en insectensoorten hebben het hier nu moeilijk. Vandaar dat we nu streng gaan worden."

Beloning voor wie zich goed gedraagt

Toch begint het nog niet met het uitdelen van boetes. "Dat willen we niet van de ene op de andere dag doen. Op dit moment spreken we mensen aan en leggen we ze uit waarom hun hond aan de lijn moet." Hij stopt bij een paal aan het begin van het wandelpad. "En hier hang ik bijvoorbeeld een groot papier op, waarop ook staat dat honden aangelijnd moeten worden. We beginnen met een publieksvriendelijke actie."

Hoe vriendelijk die actie is, is iets verderop heel duidelijk te zien: Jansen ontmoet een wandelaar die zijn hond aan de lijn heeft. "Ik wil u graag complimenteren", zegt de boswachter. Ook aan deze wandelaar legt hij het belang van de aangelijnde hond uit.

"Maar omdat u dat al keurig doet, heb ik speciaal voor uw hond een heerlijk hondensnoepje." De man is er blij mee. "Ik snap best dat de natuur beschermd moet worden. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik de hond ook wel eens los laat lopen. De volgende keer ga ik naar zo'n losloopterrein."

Na de zomer volgen boetes

De publieksvriendelijke acties zijn slechts tijdelijk: aan het einde van de zomer zal strenger gehandhaafd worden. "En dan niet alleen in het broedseizoen. Dit verbod geldt het hele jaar, dus we delen vanaf dan ook het hele jaar door boetes uit. Al hoop ik natuurlijk dat dat niet nodig zal zijn."