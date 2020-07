Meeste auto's worden gestolen in Arnhem, Nijmegen op plek twee

In totaal werden in de eerste zes maanden van dit jaar 1016 voertuigen gestolen. Foto: Pxhere

In het eerste halfjaar van 2020 zijn in onze provincie 1016 voertuigen gestolen. Dat blijkt uit politiecijfers van LocalFocus, die het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) heeft gepubliceerd. De diefstal van het aantal auto's, bedrijfswagens, bromfietsen, motoren is met 4 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

In absolute cijfers werden tussen januari en juni de meeste voertuigen gestolen in provinciehoofdstad Arnhem (181), gevolgd door Nijmegen (173) en Apeldoorn (122), zo blijkt uit het onderzoek. Dat waren vorig jaar ook de koplopers, al was het toen het vaakst raak in Nijmegen.

Gemeten naar het aantal inwoners is Arnhem ook een onveilige gemeente voor voertuigen. Gemiddeld gezien worden daar de meeste (bedrijfs)auto's, bromfietsen en motoren gepikt. Ook West Maas en Waal, Doetinchem en Tiel zijn plekken waar relatief veel voertuigen worden meegenomen. Het aantal diefstallen in de gemeente Ede nam daarnaast met bijna de helft toe: van 32 in de eerste helft van 2019 naar 46 in de eerste helft van dit kalenderjaar.

Gemeenten met de meeste voertuigdiefstallen per 10.000 inwoners:

Arnhem 11,4 West Maas en Waal 11 Nijmegen 9,8 Doetinchem 7,8 Apeldoorn 7,5

In Rozendaal, Oost Gelre en Scherpenzeel krijgt men nauwelijks of niet met diefstal van voertuigen te maken. In de eerste helft van 2020 werd op die plekken niet één keer een (bedrijfs)auto, bromfiets of motor weggenomen. In Oost Gelre was in dezelfde periode vorig jaar slechts één incident, in de andere twee gemeenten stonden de cijfers toen ook al op nul.

Teruggevonden

De cijfers van het landelijk informatiecentrum bieden ook inzicht in het aantal teruggevonden voertuigen. Zo werden tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar alle gestolen voertuigen (negen) in de gemeente Barneveld weer teruggevonden. In Harderwijk keerden negen van de twaalf voertuigen terug. In de gemeente Duiven daarentegen werden twaalf auto's, vier bromfietsen en een motor gejat en niet één voertuig werd teruggevonden.

