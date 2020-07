Angeren eert omgekomen vliegeniers: 'Het was in feite de gevaarlijkste job'

Eigenlijk zou het monument op 5 mei onthuld worden. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Toch wilden ze geen jaar wachten. "We hebben het er gewoon neergezet, eigenlijk zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven."

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Neerstortend vliegtuig

Het monument is 4.80 meter hoog. De boom is van cortenstaal. Midden in de kruin is de vorm van een neerstortend vliegtuig te zien. Trots lopen ze om het monument heen.

Foto: Omroep Gelderland

"De plek is prachtig", zegt Van Bon. "Na jarenlang speurwerk hebben we nu voor 99,9 procent zekerheid alle neergestorte vliegtuigen gelokaliseerd en gedocumenteerd." De boom staat er om de bemanning te bedanken.

Zeven maanden in de vuurlinie

Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog juist in de gemeente Lingewaard zoveel geallieerde vliegtuigen zijn neergestort, is geen toeval. Na de Slag om Arnhem lag de Betuwe bijna zeven maanden in de vuurlinie.

"Bovendien gebruikten de vliegeniers de rivieren als navigatie om terug te keren naar Engeland. En die kwamen onderweg veel vijandelijk vuur tegen", weet organisator Geert Bouwman.

"Het was in feite de gevaarlijkste job. Je kon nog beter aan het front zitten dan in een vliegtuig", legt Ton van Bon uit. "Ik heb verhalen gehoord van vliegeniers dat ze beschoten werden en dat het net was alsof er bierblikjes door het vliegtuig werden gegooid. Van de inslagen, van de granaten, ja. Die mannen moeten we bedanken. Want dat wij hier nu zo lekker staan, hebben we wel aan die jongens te danken."