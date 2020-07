Moet Hans na 50 jaar zijn huis uit? Wethouder zoekt naar oplossing

Faber woont ruim 50 jaar in het lommerrijke Hoenderloo, aan de rand van het terrein van de instelling. Hij werkte bij de Hoenderloo Groep als sportdocent, maar is al jaren gepensioneerd. Faber is niet de enige werknemer die destijds een woning betrok bij zijn toenmalige werkgever.

Illegaal wonen in eigen huis

Begin dit jaar kregen hij en andere bewoners een brief van moederorganisatie Pluryn. "We gaan verkopen", las Faber. "Maar uw positie als huurder is geborgd."

Faber: "In het begin, toen wij hoorden dat Pluryn de boel wilde verkopen, hebben wij ons wel zorgen gemaakt. Je zal toch niet na 52 jaar hier weg moeten?" De oud-gymleraar kan zich bijna niet voorstellen dat het zover moet komen. Toch is er nog geen oplossing voor de precaire situatie.

'Dat gelooft niemand'

Nu Pluryn de instelling sluit en alles in de verkoop gooit, vervalt namelijk het recht om daar te blijven wonen. Volgens het huidige bestemmingsplan kunnen de bewoners dan niet langer legaal in eigen huis wonen. Ze moeten er dus uit.

Werner Ludwig van Hoenderloo's Belang vindt dat te gortig: "We hebben het over een grote groep woningen. Dan zou je in feite een woonwijk aan het ontruimen zijn. Nou, dat gelooft niemand."

Dilemma voor wethouder

De situatie stelt wethouder Jeroen Joon voor een dilemma. Hij wil niet handhaven, maar moet straks misschien wel degelijk de letter van de wet volgen. "Zo ver is het nog niet. We gaan proberen een oplossing te vinden. De eerste stap is legalisering", benadrukt Joon.

"Er zit nu een bestemming op: dienstwoningen. Legaliseren wil zeggen dat je er een woonbestemming aan geeft. Maar dat is aan de gemeenteraad."

Zorg terug op terrein

Dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet per se. Want de raad gaf eerder aan dat zij het maatschappelijke doel van het terrein liever niet verandert naar bijvoorbeeld 'wonen'. Zo willen raadsleden ervoor zorgen dat er 'iets van zorg' terugkomt op het terrein.

Joon: "Er liggen meerdere opties voor het terrein, zoals woningbouw. De raad moet nog verder in discussie over wat haar definitieve standpunt wordt, afhankelijk van welke partij zich aanbiedt als nieuwe eigenaar."

'Zorg is onrendabel'

Tegelijkertijd zal een geïnteresseerde niet zomaar kopen, zolang niet bekend is wát het definitieve standpunt van de raad wordt. Na de zomer besluit de gemeenteraad of zij de bestemming laat voor wat hij is, of dat zij hem (gedeeltelijk) verruimt.

Faber (links) met bewoner Paul Coldenhof. Hoe lang mogen zij nog blijven? Foto: Omroep Gelderland

Volgens Pluryn is het terrein nagenoeg onverkoopbaar als het bestemmingsplan niet wordt verruimd. Eerder liet een vastgoedconsultant namens Pluryn weten dat de prijs voor zorg vanwege de omvang van de locatie (75 hectare) zo hoog is, dat niemand het rendabel kan krijgen.

Doodbloeden

Mocht er voor bewoners als Hans Faber niets te regelen zijn, dan zou wethouder Joon een ontheffing kunnen overwegen. Daarmee geeft hij de bewoners nog een x-aantal jaar en zo kan het dan langzaam doodbloeden.

Hoelang zo'n ontheffing zou mogen duren, daarover is nog niets bekend.

