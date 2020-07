Geen landelijk verbod op boerenprotest met tractoren

Er komt geen landelijk verbod op boerenprotesten met tractoren. Dat is maandagavond de uitkomst van het veiligheidsberaad, het landelijk overleg van alle 25 veiligheidsregio's onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls.

In onder meer Nijmegen geldt wel een plaatselijk verbod op demonstraties met tractoren, waarmee boeren de afgelopen weken al vaker tot overlast zorgden. De veiligheidsregio's spraken maandagavond over een landelijk verbod, maar dat komt er dus niet. Meerdere regio's gaven aan dat protesten in goed overleg verlopen en dat boeren geen hinder veroorzaken.

In Groningen, Drenthe en Friesland liep een verbod maandag af. De veiligheidsregio's willen nu snel verder overleg met onder meer politie en justitie over wat wel en niet is toegestaan tijdens boerenprotesten.

Boze boeren dreigen met nieuwe acties nadat minister Carola Schouten van Landbouw een ultimatum naast zich neerlegde. Daarin eisten de boeren dat Schouten een omstreden maatregel over minder eiwitten in veevoer zou intrekken. De maatregel is volgens de minister nodig om de uitstoot van schadelijk stikstof te beperken. De boeren vinden dat onzin.