Oussama Tannane verwacht met Vitesse in de top vijf te spelen

Vorig seizoen kreeg de Nederlandse Marokkaan nog wel eens kritiek dat hij overgewicht had. Toch etaleerde hij regelmatig zijn klasse en gidste hij Vitesse met briljante acties vaak naar overwinningen. In slechts zeventien wedstrijden kwam Tannane tot vijf goals en vier assists.

"Ik wil meer goals maken en vooral belangrijk zijn voor het team', vertelt de 26-jarige linkspoot. 'We hebben echt een leuk elftal en ik denk dat we het de top vijf lastig kunnen maken. De top vijf is ook het doel, maar het is ook duidelijk dat er nog aardig wat spelers moeten bijkomen."

Thomas Letsch

Tannane draait er niet omheen. Hij ziet ook dat de meeste posities nauwelijks dubbel bezet zijn. Vitesse, hard getroffen ook door de gevolgen van de coronacrisis, haalde nog geen nieuwe spelers. Wel kwam er met Thomas Letsch een nieuwe trainer naar Arnhem. "Mijn eerste indruk was direct top. Hij weet precies hoe hij wil spelen."

Luister en kijk hier naar Oussama Tannane. De tekst gaat eronder verder.



Vrije rol

De bedoeling is dat Vitesse komend seizoen een aanvallend gezicht laat zien en het behoudende spel van de afgelopen jaren naar de achtergrond drukt. "Qua resultaat was het de eerste maanden natuurlijk wel goed", zegt Tannane. 'Deze trainer heeft een visie die bij mij past. Hoog pressing spelen en de bal zo snel mogelijk terug hebben. Zeker, ik ben een creatieve speler. Ik hou van dribbelen en wil spelers voor de goal zetten. Het liefst in een vrije rol achter de spitsen. De trainer laat mij wel een beetje los en heeft ook oog voor die creativiteit."

Stressen

Op de trainingen oogt Tannane gretig en straalt hij vooral veel plezier uit. Na het vertrek van Bryan Linssen en Tim Matavz weet de middenvelder ook dat hij gestegen is in de pikorde is en meer dan vorig seizoen een voortrekkersrol moet opeisen bij Vitesse. "Ik ben niet iemand die zichzelf druk oplegt", laat hij daarover weten. "Ik wil genieten van het spel. Als ik ga stressen, gaat alles fout. Ik wil die jongen zijn van vroeger die op het pleintje speelde, maar dan met rendement."