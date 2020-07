Hebben gehandicapten het beter na vier jaar VN-verdrag?

''Het is een VN-verdrag dat geldt voor alle landen in de wereld", zegt Van Dijk. "Het verdrag zegt dat mensen met een beperking eigenlijk een zo normaal mogelijk leven moet leiden, dus gewoon naar school of het werk. Het is dus best wel belangrijk, omdat het de gids is hoe we dat in Nederland moeten regelen."

Volgens de burgemeester zijn er in Nederland 2,3 miljoen mensen met een handicap. Oude IJsselstreek is één van de 25 voorbeeldgemeenten die benoemd zijn als koploper om de uitvoering van het verdrag hier vorm te geven.

De burgemeester geeft een rondleiding door de oude DRU-fabriek. Hier is goed te zien dat het de gemeente ernst is. De toegankelijkheid van het stokoude gebouw is geheel aangepast voor mensen met een beperking. "Het zijn natuurlijk schuifdeuren", zegt de burgemeester als hij zijn rolstoel naar binnen duwt. Aan de deur hangt een bordje dat honden verboden zijn, maar er boven hangt een groter bord waarop staat dat hulphonden wel naar binnen mogen.

Verdrag helpt plekken toegankelijk te maken

"Hier zit de bibliotheek, het theater, de gemeenteraad en een popzaal. Daar moet iedereen natuurlijk naar toe kunnen. Dit verdrag helpt de plekken die nog niet zo goed toegankelijk zijn om die toegankelijker te maken." De burgemeester drukt op de liftknop. Onder de etagecijfers op de knoppen staat het getal ook in braille. Over alles is eigenlijk nagedacht, zo lijkt het.

In Oude IJsselstreek is de werkgroep Onbeperkt Meedoen actief. Deze groep helpt de gemeente met het uitvoeren van het verdrag. ''Ze hebben ervoor gezorgd dat er inmiddels zo'n 100 openbare toiletten zijn", vertelt de burgemeester trots.

Voorbeeld voor de rest van Nederland

En zo is de gemeente Oude IJsselstreek met haar burgerparticipatie een voorbeeld voor de rest van Nederland, waar nog heel veel te doen valt, aldus Van Dijk. "Als ik met de trein wil of met de bus dan zijn er nog heel veel stations, of bussen en treinen niet toegankelijk. Gebouwen zijn soms nog slecht toegankelijk. En kinderen gaan nog te weinig naar het regulier onderwijs. Dus ja, er moet nog wel het een en ander gebeuren", somt de burgemeester op.

Maar hij is ook optimistisch. "Vier jaar geleden hadden we dit verdrag nog niet. Nu is het er wel en heel veel organisaties, gemeenten, scholen en departementen zijn ermee bezig. Maar het mag wel een tandje sneller."