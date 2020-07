De Graafschap opnieuw duidelijk in doelstelling: 'Directe promotie'

Terwijl de voorbereiding amper is begonnen, maandag was in stadion De Vijverberg de eerste training, is de doelstelling alweer geformuleerd. Mike Snoei deed daar ook niet moeilijk over. "Directe promotie, dat zijn de woorden die door de clubleiding heilig worden verklaard."

De trainer uit Didam is het daar zelf overigens roerend mee eens. Net als vorig seizoen gaat Snoei met De Graafschap voor het allerhoogste, maar dat spreekt hij (nog) niet uit. "Mij werd net ook gevraagd wil je dan geen titel? Maar onze eerste doelstelling is directe promotie. De eerste twee plekken dus. We gaan onderweg overal voor en stiekem moeten we pakken wat je pakken kan. Want die periodetitel hier op dit veld was natuurlijk één groot feest."

'Kwaliteit'

De Graafschap had zijn wensen al snel klaar en pakte na de teleurstelling van het niet mogen promoveren, rap door. Met Joey Konings, Elmo Lieftink, Danny Verbeek, Julian Lelieveld (Vitesse) en keeper Rody de Boer haalde de club uit Doetinchem spelers met ervaring binnen. "Alles was gericht op kwaliteit", zegt manager Peter Hofstede.

"Ik vind dat we ons echt versterkt hebben", vult Snoei aan. "Spelers die aantrekkelijk zijn voor de regio en passen bij de Achterhoek. Maar er zal eerst hard gewerkt moeten worden. Er moet weer een team geformeerd worden en daar hebben we gelukkig nog wel even de tijd voor."

Wageningse Berg

De Graafschap traint eerst twee weken in Doetinchem en gaat dan vier dagen op trainingskamp (28 tot en met 31 juli) in Wageningen. Op 'De Wageningse Berg', waar tot 1992 profvoetbal werd gespeeld, wordt onder meer een besloten oefenduel gespeeld tegen FC Eindhoven. 'Het zegt de jongens niets", lacht Snoei.

"Maar voor mij en Peter is dat pure nostalgie. Wij zijn daar gaan kijken en als je daar dan loopt over dat prachtige veld. En je ziet die oude vervallen tribunes die dan wel gestript zijn, maar er nog steeds staan..De trainer vindt dat leuk, maar de spelers zijn van een andere generatie."