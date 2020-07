Patiënten minder vaak naar het ziekenhuis dankzij deze app

Minder vaak naar het ziekenhuis voor een controle of check. Dat belooft het Nijmeegse CWZ ziekenhuis met de CWZ Thuis app. Daarmee kunnen patiënten informatie doorgeven aan artsen. De app maakt veel poliklinische bezoeken overbodig. In andere gevallen kunnen patiënten na een ingreep sneller naar huis.

De app is deze week in gebruik genomen door patiënten met de chronische aandoeningen COPD en hartfalen en is volgens CZW uniek in ons land. Mensen die de app gebruiken, meten thuis gezondheidswaarden zoals zuurstof, bloeddruk en hartslag of activiteit. In sommige situaties krijgen ze hiervoor apparatuur mee naar huis. De app vraagt ook naar geestelijk en lichamelijk welzijn.

Het gebruik van de app is vrijwillig. Alle informatie gaat via een beveiligde verbinding naar het ziekenhuis. Daar beoordeelt een zorgverlener de gegevens, waarna de zorgverlener samen met de patiënt bepaalt of een afspraak nog nodig is. Eventueel is beeldbellen mogelijk om een betere diagnose te stellen.

Thuis sneller herstel

Ook mensen die darmoperatie achter de rug hebben, gebruiken de app bij hun herstel. Dat kan voor een groot deel thuis, waar veel mensen volgens het Nijmeegse ziekenhuis eerder herstellen omdat ze in een vertrouwde omgeving beter slapen, eten en meer bewegen.

Ook scheelt het de gezondheidszorg veel kosten.