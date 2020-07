Grootheden in rolstoeltennis komen naar Beneden-Leeuwen

Baanbeheerder Eric de Jong heeft niet elke dag twee tennissers van wereldniveau op zijn baan staan - Diede de Groot is momenteel nummer één van de wereld, en Jiske Griffioen was dat vóór haar - maar hij blijft er nuchter onder.

"Ik veeg altijd de baan op dinsdagochtend, dus dat kwam goed uit. Dit is redelijk uniek voor onze vereniging. Rolstoeltennis hebben we hier nog niet op de baan gehad. Misschien heel lang geleden een recreant, maar nu kunnen we het echt promoten in West Maas en Waal", vertelt hij.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Eric de Jong:

Het internationale tennis lag maandenlang stil door de coronacrisis, maar wordt vanaf 3 augustus weer hervat. De tennisbond benaderde in heel Nederland verenigingen die in de eredivisie spelen, of zij een oefenwedstrijd van toptennissers wilden faciliteren. De sporters bouwen zo weer wedstrijdervaring op, iets wat node werd gemist in de coronatijd.

Goed doel

Met de oefenwedstrijd steunen de tennissers bovendien een goed doel. Het prijzengeld gaat naar de Esther Vergeer Foundation, Richard Krajicek Foundation, Stichting Pole Position en Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Op 17 juli krijgt Lewabo nog bezoek van rolstoeltennissers Maikel Scheffers, Ruben Spaargaren, Carlos Anker en Tom Egberink. Op 24 juli is het de beurt aan Tim van Rijthoven en Ryan Nijboer.