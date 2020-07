Dit schip vaart van Nijmegen naar Rotterdam en terug op elektriciteit

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De Nijmegen Max is 110 meter lang, kan meer dan 200 containers vervoeren en pendelt dagelijks tussen Nijmegen en Rotterdam. En dat allemaal elektrisch.

"Elektrische schepen zijn upcoming. Dit is niet de eerste, maar wel de enige die straks echt emissieloos gaat varen. De accu’s worden dan opgeladen met zonne- en windenergie", vertelt schipper Taeke van Turenhout trots. Die groene energie komt dan van het terrein van de oude, Nijmeegse energiecentrale, die nu gesloopt wordt om plaats te maken voor windmolens en zonnepanelen.

Scheepvaart net zo vies als alle auto's in de stad

Een uitkomst, want nu stoot de binnenvaartsector nog 2105 miljoen kilogram CO2 uit, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bovendien veroorzaken de schepen die langs Nijmegen varen evenveel luchtverontreiniging als al het wegverkeer in de stad, zo bleek uit onderzoek.

Nijmegen wil dan ook dat de scheepvaart snel schoner wordt, omdat de inwoners steeds meer pal aan het water wonen, werken en recreëren. Om de elektrische scheepvaart te stimuleren, krijgen schone schepen in Nijmegen vijftien procent korting op haven- en overslaggelden.

Van Nijmegen naar Rotterdam en terug

Het kost behoorlijk wat vermogen om een binnenvaartschip elektrisch aan te drijven, maar de techniek is inmiddels ver genoeg gevorderd om dat voor kortere afstanden mogelijk te maken. Nijmegen-Rotterdam en terug is ermee te doen, maar grotere afstanden naar bijvoorbeeld het stroomopwaarts gelegen Basel is niet haalbaar.

De batterijen zien eruit als twee grote containers, die op de kade worden opgeladen. Ze wegen samen zo’n 20.000 kilo, weet Van Turenhout. Dat is heel wat meer dan de accu van een elektrische auto, maar er is nog steeds genoeg ruimte voor containers aan boord. "In totaal kan dit schip 3150 ton vervoeren."

'Ze luistert goed'

Van Turenhout is als kapitein al lovend over het binnenvaartschip. "Het is een heel rustig schip, ze luistert goed naar het roer, maakt een noodstop binnen 180 meter. Dat is sneller dan een auto, want die stopt niet binnen twee keer z’n eigen lengte."

Voorlopig is de techniek echter nog niet genoeg voor de grote zeecontainerschepen. "Theoretisch misschien, maar om de oceaan over te steken moet je dan zoveel containers opslaan. Het is onmogelijk om dan onderweg ergens op te laden."