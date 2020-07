Bewoners Arnhemse probleemcamping weigeren verplaatsing: 'Willen van deze mensen af'

Zoals aangekondigd hebben een aantal permanente bewoners van 'probleemcamping' Oostappen Vakantiepark in Arnhem geweigerd op verzoek van de eigenaar een ander onderkomen op het park te betrekken. Zondag liep de gestelde deadline daarvoor af. Dat zullen we vaststellen en de schade verhalen op de bewoners, de gemeente of beide, laat de raadsman van het park Marcel Senders weten.

"Vroeg of laat willen wij van deze mensen af", vervolgt Senders. "En dat gaat ook gebeuren. Die passen hier niet." Op welke wijze het park de handhaving nu wil organiseren om de bewoners te bewegen om te verhuizen, daar is Senders nog niet over uit. "Maar deze mensen verblijven daar zonder recht of titel. Ik ben benieuwd hoe de gemeente daarover denkt."

Zie ook: Bewoners Arnhemse probleemcamping alsnog gedwongen te verhuizen: 'Trekken dit niet meer'

"Vertrekken doen we zeker niet", zegt bewoonster Mireille Ridderbosch strijdvaardig. Ze laat weten dat alle betrokken bewoners inmiddels een advocaat in de arm hebben genomen voor deze kwestie. Haar hoogzwangere buurvrouw zou een rechtszaak inmiddels hebben gewonnen en tot twee maanden na de bevalling mogen blijven zitten, volgens Ridderbosch. Ze hoopt dat de parkeigenaar stopt met het veroorzaken van stress bij de bewoners.

'Ook recht op goed leven'

Ridderbosch richtte zich eerder in een e-mail tot burgemeester Ahmed Marcouch. Die antwoordt de gedwongen verhuizingen af te keuren en te moeten constateren dat dit 'helaas' toch weer gebeurt. De gemeente is echter geen partij in de overeenkomst tussen de bewoners en het park en kan de eigenaar daarom niet juridisch aanspreken op zijn handelswijze, volgens Marcouch. Wel raadt hij de bewoners aan om juridische hulp te zoeken."Heel makkelijk gezegd", vindt Ridderbosch dat. Ze zegt ook de gemeente in gebreke te stellen. "Wij hebben ook recht op een goed leven."

Ondertussen heeft wethouder Ronald Paping een voorstel ingebracht om permanente bewoning van recreatiewoningen niet alleen strafbaar te stellen voor de bewoners, maar ook voor de eigenaren. Als dat wordt aangenomen, geldt dat ook voor mensen die er nu al wonen, laat hij weten. "We kunnen dan handhaven richting de eigenaar, omdat die de mensen er laat wonen."

'Boter op zijn hoofd'

"Deze wethouder heeft boter op zijn hoofd", reageert Senders op die plannen. Hij herhaalt zijn eerdere beweringen dat de permanente bewoners van het park daar zitten op verzoek van de gemeente. Volgens Paping klopt dat niet en speelt de gemeente daar al jaren geen actieve rol meer in. Senders meent dat de wethouder kennelijk aan het draaien is geslagen en zegt bewijzen te hebben voor deze doorverwijzingen. Als Paping zijn plannen wil doorzetten om richting de eigenaar te handhaven, mag hij dat wat hem betreft bij de rechter verantwoorden.

Ook moet de gemeente volgens Senders maar eens in de openbaarheid uitleggen waarom ze verschil maakt tussen Nederlanders en buitenlanders, waarmee hij doelt op de arbeidsmigranten. Hij ziet dat de parkeigenaar voor de permanente bewoners brieven krijgt van de gemeente of hij deze niet wil verplaatsen, terwijl voor arbeidsmigranten via de uitzendbureaus dwangsommen worden opgelegd om ze van het park af te krijgen. "De wethouder mag uitleggen waarom iemand van buitenlandse afkomst een andere benadering verdient."

'Onderscheid te rechtvaardigen'

Het verschil in benadering op basis van afkomst ziet Paping niet, laat zijn woordvoerder weten. "Het onderscheid is te rechtvaardigen omdat het bij arbeidsmigranten steeds wisselende groepen zijn die door uitzendbureaus worden geplaatst. Die plaatsing is afhankelijk van hun werkgever. Veel wonen er niet langer dan drie maanden en worden dan weer verplaatst. De meeste migranten staan ook niet ingeschreven bij de gemeente. Richting de arbeidsmigrant zelf, doen we niets. We pakken de bureaus aan die de mensen daar plaatsen."

Een plan om ook de permanente bewoning aan te pakken, heeft de wethouder in ontwikkeling.

Zie ook: