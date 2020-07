Sms-bom om gewelddadige woningoverval op te lossen

De politie zet maandagavond een sms-bom in om een gewelddadige woningoverval in Ooij op te lossen. Vorig jaar november werd daar een 80-jarige vrouw overvallen, maar de daders zijn nog steeds spoorloos. Een sms aan 10.000 mensen die destijds in de omgeving waren, moet nieuwe tips opleveren.

Het slachtoffer was op 19 november alleen in de woning aan de Sint Hubertusweg, in natuurgebied de Ooij, vlak naast Nijmegen. Toen rond 18.50 uur de bel ging, werd ze overmeesterd door drie mannen. Hoewel het slachtoffer niet over een kluis in haar woning beschikt, bleven de mannen roepen om geld en de kluis.

Door de daders werd volgens de politie serieus geweld gebruikt tegen de vrouw. Toen ze het huis uit wilde vluchten, werd ze door een van de mannen hardhandig tegen de grond gewerkt en weer het huis ingesleurd. Om te voorkomen dat ze hulp zou inschakelen, werd haar telefoon vernield en werd het slachtoffer bewaakt door een van de overvallers.

De overvallers, drie mannen van begin twintig, reden vermoedelijk in een ouder type Opel Corsa of een andere kleine auto die er op lijkt.

10.000 sms'jes

De politie besteedt dinsdagavond in Opsporing Verzocht aandacht aan de overval in de hoop nieuwe tips te ontvangen. Om mensen op de uitzending te wijzen, wordt er een sms-bom ingezet. Zo'n 10.000 mensen, die tijdens de overval in de buurt van Ooij waren, krijgen een bericht.

''Het lijkt ons minder logisch dat onbekenden op deze plek terechtkomen, daarom houden we rekening met het scenario dat de daders uit de buurt komen. Om die reden krijgt iedereen die op de avond van de overval in de omgeving was een sms’je. We hopen op basis van de signalementen, de auto en de overval tips te krijgen die tot aanhoudingen kunnen leiden'', zegt de politie.

